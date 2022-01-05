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Siyaset İBB açıklamasına cevap: Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor!
Siyaset

İBB açıklamasına cevap: Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin “Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:05:00 -
İBB açıklamasına cevap: Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi.

'Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir” ifadelerini kullandı.

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