THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İBB 6. Uluslararası Uçurtma Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6’ncısını düzenlediği İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali ile dünyanın farklı ülkelerinden uçurtmacıları bir araya getiriyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:11
İBB 6. Uluslararası Uçurtma Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali, 10 ülkeden 20’yi aşkın profesyonel uçurtmacıyı İstanbul’da buluşturuyor Maltepe Sahili’nde düzenlenecek festivalde Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Kolombiya, Kamboçya, Endonezya, Zambiya, Avustralya, Polonya, İtalya ve Malezya’dan gelen uçurtmacılar, uçurtma gösterileri yapacaklar.

Türk Bayrağı uçurtması gökyüzünde dalgalanacak

Festivalde, İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin Türk Uçurtma Takımı, Türkiye’nin en büyük uçurtması olan 60 m2’lik dev Türk Bayrağı uçurtması ile gösteri yapacak. Uçurtma takımı, gökyüzünden şekerler, çikolatalar, oyuncaklar yağdıracak. Festivalde ayrıca festival logolu binlerce hediye uçurtma dağıtımı da yapılacak.

Festivalde, uçurtma atölyeleri (workshop), uçurtma severleri ağırlayacak. Atölyeye gelenler, uçurtma yapım ve uçuş tekniklerini öğrenecekler. Festivalde, sahne gösterilerine de geniş yer verilecek. Ziya Kürküt’ün sunacağı festival programı kapsamında jonglörden kuklaya, illüzyondan palyaçoya kadar pek çok gösteri sahnelenecek. Etkinlik süresince alanda yapılacak animasyon gösterileri de festivale renk katacak.

Profesyonel uçurtmacılar için yarışmalar düzenlenecek

2 gün sürecek festival, profesyonel uçurtmacıların çeşitli kriterlerde değerlendirileceği yarışmalara sahne olacak. Uluslar arası uçurtmacılar için düzenlenecek yarışmada; en güzel uçurtma (sanatsal uçurtmalar), en iyi performans (sportif ve savaşçı uçurtmalar), en büyük uçurtma ve minyatür uçurtma kriterlerinde değerlendirmeler yapılacak. Türk uçurtmacılar için düzenlenen yarışmada ise en yükseğe çıkan uçurtma, en güzel uçurtma ve en ilginç uçurtma kriterleri değerlendirilecek.

Tarih:  21-22 Nisan 2018

Saat:  10.30

Yer: Maltepe Sahili

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:11
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!
    1. Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası..
    2. Josef de Souza'dan olaylı derbi..
    3. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş..
    4. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu..
    5. BJK TV'den flaş iddia:..
    6. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    7. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    8. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    9. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    10. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    11. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    12. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    13. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    14. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    15. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    16. Yoğurt suyunun faydaları
    17. Cilt neden kırışır?
    18. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    19. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    20. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması