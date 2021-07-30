Velilerin ve öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sınavı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tercih yapacak öğrencilerin tercih ile alakalı akıllarında pek çok soru bulunmakta. Bu sorun çözmek adına İBB, tercih danışma hizmeti veriyor. İşte merak edilen haberin devamı…

İBB 2021 YKS tercih danışma merkezleri nerede var?

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayacak. İstanbul’un 21 meydanında 190 kişi ile hizmet verilecek. Merkezlerde; gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılacak.

Avrupa yakası tercih danışma merkezleri nerede?

1. Aksaray Meydan (Fatih)

2. Bağcılar Meydan

3. Bakırköy Meydan

4. Beylikdüzü Meydan

5. Beşiktaş Meydan

6. Esenler Meydan

7. Esenyurt Meydan

8. Gaziosmanpaşa Meydan

9. Sultangazi Meydan

10. Şirinevler Meydan (Bahçelievler)

11. Şişli Meydan (Cevahir AVM Önü)

12. Taksim Meydan (Beyoğlu)

Anadolu yakası tercih danışma merkezleri nerede?

1. Beykoz Meydan

2. Çekmeköy Meydan

3. Kadıköy Meydan (Rıhtım)

4. Kartal Meydan

5. Pendik Meydan

6. Sultanbeyli Meydan

7. Şile Meydan

8. Ümraniye Meydan

9. Üsküdar Meydan

Mobil tercih danışma merkezi nerede?

1. Silivri Meydan

2. Eminönü Meydan