0553 313 94 23

İBB 1676 öğretmen alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda çalıştırılmak üzere 1676 kısmi süreli öğretmen alımı yapacak.

27 Ağustos 2019 Salı 10:02
İBB 1676 öğretmen alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce uzun zamandır sürdürülen İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) için yeni dönem başlıyor. İstanbulluların birbirinden farklı konularda eğitim aldığı İSMEK kurslarının öğretmenleri için bu yıl farklı bir uygulamaya gidiliyor. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nün önceki yıllarda 'İSMEK Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı ihale bu yıl 'İSMEK Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı Hizmet Alımı' olarak değiştirildi. Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül tarihinde yapılacağı bildirildi. Öte yandan öğretmen alım ihalesinin teknik şartnamesine göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak. Toplamda 1676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13'er engelli öğretmen de alınacak.

Aranan şartlar

İBB'nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:

1'inci Grup: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part- time öğretmen.

2'nci Grup: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.

3'üncü Grup: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.

4'üncü Grup: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen.

Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:02
  1. İstanbul
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. İSMEK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e destek
    1. ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e..
    2. GÜNCELLEME - Sarıeroğlu'nun babası..
    3. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    4. Tellere takılan kumru kurtarıldı
    5. Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Bologno’ya..
    6. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    7. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    8. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    9. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    10. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    11. Nargilede "enfeksiyon" riski
    12. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    13. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    14. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    15. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    16. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    17. Kızılay sokakları yenileniyor
    18. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    19. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    20. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    21. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    22. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    23. Azez'de terör saldırısı
    24. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    25. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    26. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    27. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    28. GASMEK ücretsiz başvuruları başladı
    29. TİKA’dan Cezayir’de 3D tasarım ve..
    30. İnternet kullanıcısı artıyor
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!