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Medya IBAN’a ödeme yapanlar aman dikkat! Teker teker açıkladılar
Medya

IBAN’a ödeme yapanlar aman dikkat! Teker teker açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:05:00 - 2024-05-14 12:17:23
IBAN’a ödeme yapanlar aman dikkat! Teker teker açıkladılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin vergi ve bankaya komisyon ödemekten kaçmak için kullandığı "IBAN'a ödeme yapma" yöntemine ilişkin tedbirleri ve yaptırımları gözden geçiriyor. IBAN'a ödeme yapan ve yaptıranlar hakkında tespit sağlanması halinde ağır cezalar var! Uzmanı konuya dair merak edilenleri yanıtladı. İşte ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin vergi ve bankaya komisyon ödemekten kaçmak için kullandığı "IBAN'a ödeme yapma" yöntemine ilişkin tedbirleri ve yaptırımları gözden geçiriyor. IBAN'a ödeme yapan ve yaptıranlar hakkında tespit sağlanması halinde ağır cezalar var! Uzmanı konuya dair merak edilenleri yanıtladı. İşte ayrıntılar...

Son aylarda bazı işletmeler “POS cihazı arızalı” ve “Banka komisyonu yüksek” gibi bahaneler kullanarak IBAN üzerinden ödeme talep ediyor. İşletmelerin fiş ve fatura düzenlemeyerek vergiden kaçmalarına yarayan IBAN'a havale yöntemiyle ilgili CİMER ve ilgili kurumlar şikayetlerle dolup taşıyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu, kaleme aldığı köşe yazısında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kazançlarını müşterilere IBAN'a transfer yaptırarak kayıtdışı hale getiren işletmelerin peşine düştüğünü yazdı. Vergi hukuku uzmanı avukat Dr. Burak Aslanpınar konuya ilişkin soruları yanıtladı, merak edilenleri paylaştı.

IBAN’a ödeme yasal mı?

Banka hesabı üzerinden tahsilat yapılması, işlemin tarafları, miktarı doğru olduğu ve gerçek durumla uyumlu olduğu sürece elbette yasal. Ancak banka komisyonundan, ödeme gecikmesinden veya vergiden kaçmak, kayıt dışında kalmak gibi nedenlerle başkalarının IBAN’ının kullanılması söz konusu olduğunda konu yasal değil. Üstelik tüm taraflar için ağır cezalar var. Bu cezalar, ihtimallere göre değişiyor.
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Ödeme alıp fatura kesmeyenin durumu nasıl değerlendirilir?

Bu ihtimallerden ilki ve en masumu, işletmenin ödemeyi kendi hesabına yaptırıp fatura kesmemesi. Bu işletmenin vergi mükellefiyeti varsa düzenlenmeyen her fatura için 3 bin 400 TL’den (2024 yılı için) az olmamak üzere fatura tutarının yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu tutarın 2024 yılı için yıllık toplamı 1.7 milyon TL’yi geçemez. Ayrıca ödenmeyen vergiler, yani şahıs şirketi diye de bilinen şahıs mükellefiyeti için gelir vergisi, ticaret şirketi için ise kurumlar vergisi ile KDV de bir kat cezası ve aylık yüzde 3.5 faiziyle birlikte istenir. Vergi mükellefiyeti hiç yoksa bu cezalara, geriye dönük verilmeyen beyannamelerden kaynaklı cezalar da eklenir. Bunları alt alta koyup topladığınızda çok yüksek miktarlarla karşılaşılabilir.

IBAN'a ödeme yapan müşterinin de başı derde girer mi?

Bu konu öyle önemli ki ödemeyi yapanın dahi başı derde girebilir. Parayı gönderdiğiniz alıcı IBAN numarası yasadışı bir faaliyetle ilgili olabilir. Böylece hiç farkında olmadan bir suça ortakmış gibi görünebilirsiniz. Ayrıca dolandırıcılık suçuna maruz kalma veya ortak olma ihtimali de var.?

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