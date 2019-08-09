İbadethaneler bayram için temizlendi

Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki 156 cami ve mescidin temizliğini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak yürüttüğü cami ve mescit temizliklerini, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tamamladı. 156 cami ve mescidin bulunduğu Muratpaşa’da görevli ekipler cami halılarını süpürdü, avizelerden pencere camlarına, pervazlara detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasıyla birlikte şadırvan ve tuvaletlerde onarım çalışmaları da yapılırken ekipler son olarak Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Şeyh Sinan Camii’nin temizliğini yaptı.

Tüm ibadethanelerin temizliğini periyodik olarak yaptıklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Gelen talepler doğrultusunda, olanaklarımız çerçevesinde ibadethanelerin ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. İbadethanelerin temizliğini periyodik olarak yapıyoruz. Kurban Bayramı öncesi, cami ve mescitlerimizin temizliğini tekrar yaptık" dedi.