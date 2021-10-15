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Ekonomi İAÜ yüzün üzerinde akademisyen alacak
Ekonomi

İAÜ yüzün üzerinde akademisyen alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 114 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:14:00 -
İAÜ yüzün üzerinde akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Başvurular 15.10.2021 tarihi itibariyle Onbeş gündür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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