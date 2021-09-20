  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İAÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İAÜ öğretim üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi 2547sayılıYükseköğretim Kanunu’ nunve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Yönetmeliği’ninilgilimaddeleriuyarınca 31 öğretimüyesialınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 15:14:00 -
İAÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular,  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde,  Üniversitemiz  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı’na  şahsen/posta  yolu  ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi   : 20.09.2021

İlan Bitiş Tarihi         : 04.10.2021

Başvuru Yeri             : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*  Başvuru Dilekçesi

*  Başvuru Formu

*  YÖK Formatında Özgeçmiş

*  Diploma Fotokopileri

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

*Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

*  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*  Fotoğraf (2 Adet)

*  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1’i matbu 5’i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1’i matbu 3’ü CD)

*  Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

*  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

*  Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay