İAÜ öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 2547sayılıYükseköğretim Kanunu’ nunve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Yönetmeliği’ninilgilimaddeleriuyarınca 31 öğretimüyesialınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 20.09.2021
İlan Bitiş Tarihi : 04.10.2021
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
* Başvuru Dilekçesi
* Başvuru Formu
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* Diploma Fotokopileri
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
*Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1’i matbu 5’i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1’i matbu 3’ü CD)
* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
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