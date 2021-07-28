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Ekonomi İAÜ akademik personel alacak
Ekonomi

İAÜ akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:14:00 -
İAÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ilana göre 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek teslim edeceklerdir.

Kadrolara başvuracak adaylar  28.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile müracatta bulunabilecek.

Adres :  T.C.  İstanbul  Arel  Üniversitesi  Kemal  Gözükara  Yerleşkesi,  “Türkoba  Mah. Erguvan  Sok.  No:  26/K  34537 Tepekent- Büyükçekmece / İST/İnsan Kaynakları Ofisi

Başvuru Yapılacak Birim:  İnsan Kaynakları Ofisi

İrtibat Telefon Numaraları:  0850 850 27 35-1270

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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