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Ekonomi IAB Türkiye'de 10 yaşında
Ekonomi

IAB Türkiye'de 10 yaşında

İnteraktif Reklamcılar Derneği (Interactive Advertising Bureau-IAB), Türkiye’de 10’uncu yılını törenle kutladı. Törende derneğin kuruluşunda emeği geçen ve 10 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen isimlere ‘Onur Üyeliği’ takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:11:00 -
IAB Türkiye'de 10 yaşında

İSMAİL ÇOBAN

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “10 yıldır dijital reklamcılık ekosisteminde yaşanan global ve ulusal tüm gelişme ve düzenlemeleri takip ederek hem dijital reklamcılık hem de pazarlama endüstrisindeki sürdürülebilir büyüme için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. “Dijitalin mecra olarak planlarda yer bulmakta zorlandığı dönemlerden bugünlere geldik” diyen Akalın, şunları ifade etti: “Sektörün gelişmesi için IAB çatısı altında birçok sektör profesyoneli emek harcayarak zamanını, aklını ve bazen de maddi kaynaklarını kullandı. Ölçümlemeler, eğitimler, sektör standartlarını oluşturmak, yeni mecralar geliştirmek gibi çok güzel işler yaptık; pek çok yol kat ettik. Bugün dijital, 2021 ilk yarıyıl yatırımlarıyla toplam reklam yatırımları içinde yüzde 65.6 pay alarak 7 milyar 906 milyar TL’lik bir sektör haline gelmiştir. 10 yıl önce vizyonlarıyla derneğin kuruluşuna öncülük eden ve sektörün yıllar içinde gelişimine önemli katkıları bulunan kurucumuz, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Pura’ya, kurucu üyemiz ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Mahmut Kurşun’a, kurucu üyemiz ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Neslihan Olcay’a IAB ‘Onur Üyelik’lerini takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yerden ve her ekrandan dijital olduğumuz nice 10 senelere.”

2007’de platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz ayında dernekleşen IAB, yarışmalardan seminerlere, sektörel araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

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