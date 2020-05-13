"Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergisi dijital ortamda

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, "Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu"nu Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, sergi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



TMKV koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan "Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergisinde 37 hat ve 26 tezhip sanatçısının eseri yer alıyor.

Sanatçıların Veda Haccı Hutbeleri'nden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler "www.vedahaccihutbeleri.org" sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor

"Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergisine aynı zamanda Yıldız Holding'in ve TMKV'nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, bu yıl da ramazan ayının manevi iklimine uygun, özel bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerek çağdaş dönem sanat eserlerini gerekse toplumsal belleğimizde iz bırakan geleneksel sanatımızın en nadide örneklerini toplumumuzla buluşturmayı önemsiyor, bu alanda kıymetli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Sergimizde, Peygamberimiz'in Veda Haccı'nda okuduğu ve insan haklarının evrensel olduğuna işaret eden Veda Hutbeleri'nden seçilen metinlerin kıymetli sanatçılar tarafından nakşedildiği hat ve tezhip eserleri yer alıyor."



- Eserler bu devrin kültürel değerlerinin bir şahidi



Veda Haccı Hutbeleri'nin Hz. Muhammed'in insanlığa hitaben gerçekleştirdiği son beyanlarından olduğunu olduğunu belirten TMKV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, şunları kaydetti:

"Veda Haccı Hutbeleri'ni konu alan yaklaşık 50 adet hat eseri, dönemi yansıtacak sanatçılara yazdırmak, tezyin etmek ve bu kültürü hem Türkiye'de hem de uluslararası sanat camiasında daha çok tanıtmak, ayrıca bu kutsal beyanları yaymak çok önemlidir. Eserlerdeki metinler, hadis hocası Doç. Dr. Halit Özkan tarafından bir yılı aşkın bir sürede Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri ana metinlerinden istifadeyle Türkçeye tercüme edildi. Ardından metinlerin tasnifi yapıldı. Bu metinlerin hangi çeşit hatla yazılacağına, hangi ebat ve renkte olacağına, hangi hat sanatçıları tarafından yazılacağına ve hangi tezhip sanatçıları tarafından tezyin edileceğine Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve hattat Ali Toy'un yönlendirmeleriyle karar verildi. Eserler, hat ve tezyinat ustalarının önemli bir bölümünün katılımıyla bu devrin kültürel değerlerin bir şahidi olmuştur."







