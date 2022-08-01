Hz. Ömer'in yolundan giden(!) Meral Akşener'den sapkınlara vaat
İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümünde "Ömer'in Yolu" sloganı ile kampanya yürüten Genel Başkan Meral Akşener, sapkınların legalleşmesine yardımcı olan İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacaklarını söyledi.
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Meral Akşener, LGBT'nin yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacaklarını söyleyerek eşcinsel sapkınlara vaatte bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşcinsel sapkınların legalleşmesinin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ne atılan ilk imzanın sekizinci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul Sözleşmesi mesajı
Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanının sahiplerince aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır üzerinden rant devşiren Akşener, sapkınlara vaatte bulundu.
Hz. Ömer'in yolundan gittiğini iddia ederken, İYİ Parti Genel Merkezi önünde kendisine teşekkür eden LGBT'lileri 'onure eden' Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı.
Bugün İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü… Ama biz canice aramızdan koparılan #ZehraBayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak.