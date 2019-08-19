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Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret paylaşımına çığ gibi tepki

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın sosyal medyada Hz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:34
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret paylaşımına çığ gibi tepki

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın sosyal medyada Hz. Muhammed’i (s.a.v.) hedef alan paylaşımına binlerce tepki yağdı. Karakayalı, tepkilerin ardından önce sosyal medya hesabın kendisine ait olmadığını yazdı, ardından da hesabı kabul ederek, “O paylaşımda asla Peygamber Efendimiz’den bahsetmedim” diyerek danışmanlarını suçladı.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden “Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab’ın ümmeti değiliz” yazılı bir paylaşımda bulundu. Hz Muhammed’e (s.a.v.) hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçilerinden hem diğer sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepkiler oldu. Yapılan yorumlarda, Başkan Karakayalı’dan özür dilemesini istendi.



"Karakayalı, sefalet ve hüsran içerisindedir"


AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş da tepki gösterenler arasındaydı. Demirtaş, “’Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan bir Arab’ın ümmeti değiliz’ diyerek; manevi değerlere, mukaddesata, ulvi kıymetlere ve Peygamber Efendimize (s.a.v) dil uzatan Karakayalı, sefalet ve hüsran içerisindedir. İslam düşmanlığına soyunmuş bu devrin Ebu Cehilleri, kadın ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömen toplumdan cenneti annelerin (kadınların) ayakları altına seren Yüce Peygamberimizi (s.a.v) anlamayacak kadar izansızdır. Bunlar öyle izansızdır ki, seçim meydanlarında dini değerleri kullanarak sağ cenahın oylarına talip olmuşlar aklımızla alay etmişlerdir. Bu millet bu oyuna gelmeyecektir” şeklinde konuştu.



Binlerce tepkinin ardından Başkan Karakayalı ne dedi?


Tepkilerin ardından Rıdvan Karakayalı önce hesabın kendisine ait olmadığını öne sürdü bir müddet sonra da hesabın kendisine ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Başkan Karakayalı, tepkilere neden olan paylaşımında Hz. Muhammed’i (s.a.v.) kast etmediğini savundu. Karakayalı açıklamasında, “Şahsi kişisel hesabımdan yaptığım paylaşım sebebinden dolayı vatandaşlarımızdan gelen tepkiler sebebiyle bu yazıyı yazmayı gerek gördüm. Ben siyasi görüş olarak Türk milliyetçisi, Atatürk ilkelerine bağlı ve Müslüman olup, Allah-peygamber inancı olan bir insanım. Benim yaptığım paylaşımda anlatmak istediğim tepki ise Türk kültürünün Arap kültürü ile aynı özdeş sayılmaya çalışılması ve Arap kültürünün İslam zannedilmesidir. Demek istediğim şu ki; ben asla Peygamber Efendimiz Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hiç bir şekilde kötü bir düşünce ile o paylaşımı yapmadım ve o paylaşımda asla Peygamber Efendimizden bahsetmedim ama yanlış anlamaya meyil verdiğimi düşündüğüm için bu yazıyı paylaşmayı gerek gördüm. Beğeni hesabımdan yapılan asılsız şekilde yazılan yazıdan ise haberim yoktur ve danışmanlarım kendi bireysel düşüncesi ile kendileri yazmıştır ve neticesinde bilgim dışında yazıldığı içinde kaldırılmıştır. Bir daha böyle yanlış anlaşılmalar yaşanmaması dileğiyle sağlıcakla kalın” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:34
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