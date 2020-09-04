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Gündem Hz. Muhammed’e saldıran küstah gözaltına alındı
Gündem

Hz. Muhammed’e saldıran küstah gözaltına alındı

İslam’a ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret içeren rezil mesajlar paylaşan Elif Mersin Bursa’da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:17:00 -
Hz. Muhammed’e saldıran küstah gözaltına alındı

tcbelensay” kullanıcı ismiyle Twitter’da İslam’a ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaret içerikli rezil mesajlar yayınlayan Elif Mersin isimli küstah, Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu.

Söz konusu provokatif mesajların yayılmasıyla birlikte sosyal medyada Elif Mersin’e yönelik tepki mesajları yağdı.

Vatandaşların Emniyet Genel Müdürlüğü’ne şikayet ettiği Elif Mersin, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Mersin, sorgusunda hesabın kendisi tarafından kullanılmadığını iddia etti. Hesabı kendisini açtığını söyleyen Elif Mersin, daha sonra hesabı başkasına devrettiğini ileri sürdü.

İfadesinin ardından Elif Mersin serbest bırakıldı.

Tekrar alındı

Salıverildikten sonra itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Elif Mersin’in tüm dijital aletlerine de el konuldu. Elif Mersin’in adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

EGM’nin açıklaması şu şekilde:

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