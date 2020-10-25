  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki
Aktüel

Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:58:44 -
Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki

İSTANBUL (AA) - Beyazıt Meydanı'nda bir grup, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki gösterdi.

Çeşitli dernek ve platform üyeleri Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek tekbir getirip hakaret içeren karikatürlerin yayımlanması aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Hasret Yıldırım, 2015 yılında Charlie Hebdo Dergisi tarafından yayımlanan iğrenç karikatürün Fransa'da yükselen İslam nefreti nedeniyle yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Affedilemez karikatürün devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtıldığını belirten Yıldırım, "Bu da İslamofobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz üzerinden İslam'a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz." diye konuştu.

Bir süre daha slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...
Gündem

Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait içine EYP monte edilmiş İHA'yı düşürdü. Etkisiz hale getirilen İHA ile ilgili değerlendirmede bulunan Güv..
CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!
Gündem

CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!

Millete hakaretlerde bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak skandal bir açıklama geldi.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay