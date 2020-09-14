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Dünya Hz. Muhammed'e hakaret etmişlerdi! BAE'den skandal hamle
Dünya

Hz. Muhammed'e hakaret etmişlerdi! BAE'den skandal hamle

Batı kuklası BAE’li iş adamlarının Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret eden İsrailli ırkçı Beitar Jerusalem adlı futbol takımına sponsor olacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:39:00 -
Hz. Muhammed'e hakaret etmişlerdi! BAE'den skandal hamle

Batılı emperyalist güçlerin uşağı olan Birleşik Arap Emilikleri (BAE), ABD’nin emriyle terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamıştı. Filistin davasına ihanet eden BAE’ye İslam dünyasından büyük tepki gelmişti.

Siyonis takıma sponsor desteği

İsrail ile arayı düzeltmekle kalmayan BAE, şimdi de siyonist devlete para akıtmaya hız verdi. İsrail'de bir televizyon kanalı BAE’li bir kısım iş adamının, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Araplara hakaret eden İsrail ligindeki ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem'e sponsorluk yapacak. Yahudi faşizanı takım İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu bulunmayan tek takım olarak kayıtlarda yer alıyor.

Hz. Muhammed'e hakaretler yağdırıyorlar

Orta Doğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak tanınan ve ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasından sonra adını “Beitar Jerusalem” olan adını “Beitar Trump Jerusalem” olarak değiştiren takım, Arap takımları ile oynadıkları maçlarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaretler yağdıran bir kulüp olarak biliniyor.

Faşist takımın taraftarları da kendileri gibi. ‘La Familia’ denilen İslam düşmanı taraftar grubu Arap futbolcuların transferine şiddetle karşı çıkıyor. Her maçta sahadaki Arap oyunculara hakaret tezahüratları ediyorlar.

Müslüman futbolculara ırkçı saldırılar

Irkçı taraftarlar Çeçen Sadayev ve Kadayev adlı oyuncuların takımdan ayrılmasına neden olmuşlardı. Faşist saldırılara daha fazla dayanamayan iki oyuncu takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Irkçı grup geçen senede takıma transfer edilen Ali Muhammed adlı futbolcudan ismini değiştirmesini istemişlerdi.

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