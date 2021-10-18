Hz Lut'un kavmi bu nedenle helak olmuştu... Aynı ahlaksızlık için Lut Gölü'ne gittiler!
Lut kavminin ahlaksızlık nedeniyle helak olduğu yer olarak bilinen Lut Gölü'nde, suların her geçen yıl biraz daha çekilmesine sözde dikkat çekmek isteyen ABD'li fotoğrafçı, İsrail Turizm Bakanlığı sponsorluğunda 200 insanla ahlaksızca çıplak çekim yaptı. Beyaz boyayla boyanan modeller, İncil'de tasvir edildiği üzere tuz sütununa dönüştüğü belirtilen Hz. Lut'un helak olan karısına benzetilmesi de dikkat çekti.
Doğuda Ürdün, batıda İsrail ve Batı Şeria ile sınırı bulunan Lut Gölü'nde sıcaklıklar nedeniyle kuraklık arttı.
Lut Gölü'nde su seviyesi, her geçen yıl bir metre daha geri çekilmeye başladı.
İsrail'den ahlaksız etkinlik
İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li fotoğrafçı Spencer Tunick, bu duruma sözde farkındalık oluşturmak için iş birliği yaptı. Bu kapsamda beyaz bir boyayla kaplanan 200 kişilik çıplak model grubu, Lut Gölü'nün etrafında yürütüldü.
54 yaşındaki ahlaksız fotoğrafçı, İsrail Turizm Bakanlığı’nın konuğu olarak İsrail'in güneyindeki noktayı ziyaret ederek suyu azalan Lut Gölü’nde çekim yaptı.
Bazı muhafazakar liderler tepki gösterdi
İsrail'deki bazı muhafazakar liderler, Tunick'in projesine karşı çıktı ve Turizm Bakanlığı’nın “kitlesel bir iğrenç olay”a sponsorluğunu geri çekmesini talep etti.
"Çekim, fazla ziyaretçi getirecek" bahanesi
Ben Hamo, projeyi Arad'ın “liberal bir şehir” olduğunun bir teyidi olarak gördüğünü ve çekimin daha fazla ziyaretçi getireceğini ve Lut Gölü hakkında yeni bir müze için fon toplanmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.
Modelleri Hz. Lut'un karısına benzettiler
Tunick, bir tuz sütununa dönüştüğüne inanılan Hz. Lut'un karısının İncil'deki hikayesine atıfta bulunmak için modelleri beyaz boyayla kaplamayı seçtiği itirafında bulundu.