Hz Lut'un kavmi bu nedenle helak olmuştu... Aynı ahlaksızlık için Lut Gölü'ne gittiler!

Doğuda Ürdün, batıda İsrail ve Batı Şeria ile sınırı bulunan Lut Gölü'nde sıcaklıklar nedeniyle kuraklık arttı.

Lut Gölü'nde su seviyesi, her geçen yıl bir metre daha geri çekilmeye başladı.

İsrail'den ahlaksız etkinlik

İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li fotoğrafçı Spencer Tunick, bu duruma sözde farkındalık oluşturmak için iş birliği yaptı. Bu kapsamda beyaz bir boyayla kaplanan 200 kişilik çıplak model grubu, Lut Gölü'nün etrafında yürütüldü.

54 yaşındaki ahlaksız fotoğrafçı, İsrail Turizm Bakanlığı’nın konuğu olarak İsrail'in güneyindeki noktayı ziyaret ederek suyu azalan Lut Gölü’nde çekim yaptı.

Bazı muhafazakar liderler tepki gösterdi

İsrail'deki bazı muhafazakar liderler, Tunick'in projesine karşı çıktı ve Turizm Bakanlığı’nın “kitlesel bir iğrenç olay”a sponsorluğunu geri çekmesini talep etti.

"Çekim, fazla ziyaretçi getirecek" bahanesi

Ben Hamo, projeyi Arad'ın “liberal bir şehir” olduğunun bir teyidi olarak gördüğünü ve çekimin daha fazla ziyaretçi getireceğini ve Lut Gölü hakkında yeni bir müze için fon toplanmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Modelleri Hz. Lut'un karısına benzettiler

Tunick, bir tuz sütununa dönüştüğüne inanılan Hz. Lut'un karısının İncil'deki hikayesine atıfta bulunmak için modelleri beyaz boyayla kaplamayı seçtiği itirafında bulundu.