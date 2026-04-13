Kadın - Aile
Yeniakit Publisher
Isı kaybına son verin: Ütü süresini yarı yarıya indiren alüminyum folyo formülü!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ütü süresini yarı yarıya indiren alüminyum folyo formülü ortaya çıktı.

Ev işleri arasında belki de en çok vakit alan ve yoran kalemlerden biri olan ütü için devrim niteliğinde bir yöntem gün yüzüne çıktı. Pek çok ev hanımının ve profesyonelin "neden daha önce düşünmedik" dediği bu basit mutfak malzemesi, ütüleme işlemini sadece hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçların çok daha profesyonel olmasını sağlıyor.

Geleneksel ütüleme yönteminde, ütüden çıkan ısının büyük bir bölümü ütü masasının süngeri veya kumaşı tarafından emilerek kaybolur. Bu durum, kıyafetin tek yüzünü düzeltmek için defalarca üzerinden geçmenize neden olurken, aynı zamanda ciddi bir vakit kaybına yol açar. Ancak mutfakta kullandığımız alüminyum folyo, fizik kurallarını lehinize çevirerek ütü masanızı bir "ısı reflektörüne" dönüştürüyor.

ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ Bu yöntemi uygulamak sadece 2 dakikanızı alıyor: Hazırlık: Ütü masanızın üzerindeki kılıfı tamamen çıkarın ve masanın çıplak metal yüzeyini temizleyin.

Kaplama: Masanın yüzeyini boydan boya alüminyum folyo ile kaplayın. Burada kritik nokta; folyonun parlak yüzeyinin yukarı bakmasıdır. Parlak yüzey ısıyı mat yüzeye göre çok daha güçlü yansıtır.

Sabitleme: Kılıfı tekrar folyonun üzerine geçirin ve gergin olduğundan emin olun. Kılıfın kaymaması, folyonun altında pürüzsüz durması önemlidir.

ÇİFT TARAFLI ÜTÜ ETKİSİ: Siz kıyafetin ön yüzeyini ütülerken, alüminyum folyo ütüden gelen ısıyı kumaşın altına geri yansıtır. Böylece kıyafetin arkası da aynı anda ütülenmiş olur.

İNATÇI KIRIŞIKLIKLARDA KESİN ÇÖZÜM: Özellikle kot pantolonlar, nevresimler ve kalın pamuklu gömlekler gibi zor açılan kumaşlarda tek bir hamle yeterli olur.

KUMAŞIN FORMUNU KORUR: Isının homojen dağılması sayesinde kumaşın belirli bir noktasına aşırı ısı yüklenmesi önlenir, bu da kıyafetlerin ömrünü uzatır.

Hassas ve narin kumaşlar (ipek, şifon vb.) ütülenirken bu yöntem ısıyı çok hızlı artıracağından, ütünün derecesini her zamankinden bir kademe düşük tutmanız tavsiye ediliyor.

Sabah'a göre; Ayrıca folyonun zamanla yüksek ısıdan dolayı matlaşabileceğini unutmayın; etkisini kaybetmemesi için düzenli olarak yenilemekte fayda var.

Cindoruk’u iyi bilmezdik! "İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı"
Gündem

Cindoruk’u iyi bilmezdik! “İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı”

CHP’nin akıl hocalarından Hüsamettin Cindoruk, günahlarıyla gitti. 28 Şubat darbesinde önemli rolü bulunan, vesayetin yanında yer alan Cindo..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!
Gündem

Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, teröristbaşı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezil sözlerine karşı tokat gibi bir cevap ..
Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!
Gündem

Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!

Gösterisinde müstehcen ifadelerle Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden komedyen bozuntusu kadın soytarı gözaltına alınıp serbest bırakıldık..
"Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı
Ekonomi

“Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü ara..
Çölü buğday tarlasına çevirdiler: Hasat rekoru kırdılar
Dünya

Çölü buğday tarlasına çevirdiler: Hasat rekoru kırdılar

Taklamakan Çölü’nü verimli topraklara çeviren Çinliler devrim niteliğindeki gelişmeyi dünyayla paylaştı. 400 hektarlık alanda rekolte rekoru..
