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Hz. Aişe kaç yaşında evlendi? Kadir Mısıroğlu böyle açıklamıştı

Peygamberimiz sav'e hakaret içeren skandal bir karikatürün yayınlanması ve İslam dinine 'pedofili' iftirası atılmasının ardından Tarih Araştırmacısı ve Yazarı Kadir Mısıroğlu'nun, "Hz. Aişe annemiz kaç yaşında evlendi?" sorusuna verdiği cevap akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:31:00 -

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içerikli skandal bir karikatürün sosyal medya üzerinden paylaşılması ve İslam dinine 'pedofili' iftirası atılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yaşanan skandalın ardından akıllara Tarih Araştırmacısı ve Yazarı Kadir Mısıroğlu'nun Hz. Aişe annemizle ilgili açıklamaları geldi.

Cahiliye Araplarının yaş hesabı

"Hz. Aişe annemiz kaç yaşında evlendi?" sorusunu cevaplayan Mısıroğlu, "Cahiliye Arapları, kız çocuklarının yaşını buluğdan sonra saymaya başlarlardı. Buluğdan sonra 1 sene geçti mi 1 yaşında, 2 sene geçti mi 2 yaşında... Hz. Aişe ilk kaynaklara göre, Hz. Peygamberle evlendiği zaman 8 yaşındadır. Bunu İslam düşmanları zannediyorlar ki, bu Hz. Aişe'nin gerçek yaşıdır. Hayır. Bu Hz. Aişe'nin buluğ yaşıdır. Yani buluğa erdikten sonraki 8 seneyi ifade eder. Bunu Cahiliye Araplarının hususiyetlerini bilmeyenler, Peygamber'in (as) aleyhine kullanmışlardır. Bizim cahiller de bilerek veya bilmeyerek bunu kullanıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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