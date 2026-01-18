  • İSTANBUL
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin yer altı sığınaklarını ve nükleer tesislerini imha etmek amacıyla geliştirdiği Hyunmoo-5 balistik füzesini resmen konuşlandırmaya başladı.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansına göre, büyüklüğü nedeniyle “canavar füze” olarak anılan bu kara-kara balistik füze, yer altındaki güçlendirilmiş hedefleri vurmak üzere tasarlandı. Hyunmoo-5, Güney Kore’nin olası büyük bir Kuzey Kore saldırısını caydırma ve gerektiğinde buna karşılık verme planının temel unsurlarından biri olarak görülüyor.

  • Caydırıcı güç: Savunma Bakanı Ahn Gyu-baek, bu adımın Kuzey Kore’ye karşı bir "korku dengesi" oluşturmak için hayati olduğunu vurguluyor.
  • Teknik kapasite: Dünyanın en ağır savaş başlıklarından birini taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu bilinen bu füze, özellikle yer altı tahkimatlarını delip geçmek üzere tasarlandı.
  • Nükleer alternatifi: Güney Kore, nükleer silahlara sahip olamadığı için bu devasa konvansiyonel füzeleri en güçlü caydırıcı unsuru olarak konumlandırıyor.

Bölgesel dengeler ve gelecek planları

Güney Kore yönetimi sadece bu füze ile yetinmeyip, envanterini daha da genişletmeyi hedefliyor:

Hedef

Strateji

Seri üretim

Üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılıyor.

Envanter artışı

Yüzlerce gelişmiş füzenin orduya dahil edilmesi planlanıyor.

Gizlilik

Füzenin tüm teknik detayları stratejik nedenlerle hâlâ gizli tutuluyor.

Güney Kore’nin bu hamlesi, ABD ile yapılan savunma iş birlikleri ve bölgedeki füze savunma sistemleriyle birleştiğinde, Kuzey Kore’nin olası saldırganlığına karşı çok katmanlı bir yanıt oluşturma çabası olarak okunabilir.

Bu konuyla ilgili olarak, Güney Kore'nin diğer savunma sistemleri veya ABD ile olan askeri ortaklıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

