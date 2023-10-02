Hyundai’nin aerodinamik elektrikli modeli IONIQ 6 satışta

Hyundai’nin yeni elektrikli otomobili IONIQ 6 modelinin basın tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

IONIQ 6, performanstan ödün vermeden kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli motor ve pil paketleri ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iki farklı batarya seçeneği arasından tercihlerini yapabiliyor. Standart menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 640 bin lira olarak belirlenirken, uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 2 milyon 775 bin lira olarak otomobilseverlere sunuldu.

Güçlü sistem

D-sedan segmentinde konumlanan IONIQ 6, markanın özel E-GMP platformuyla üretilirken aynı zamanda Hyundai’nin Electrified Streamliner (Aerodinamik Elektrikli) ürün gamına da uygun bir şekilde geliştirildi. Elektrikli mobilitenin sınırlarını yeniden tanımlayan IONIQ 6, 0.21cd ile Türkiye’deki elektrikli otomobiller arasında en düşük sürtünme katsayısına sahip modellerden biri oldu. Aynı zamanda fütüristik görünümü ve üstün donanımlarıyla da segmentinde fark oluşturuyor. 519 km gibi uzun bir menzil sunan 77.4 kWh batarya, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen IONIQ 6, 77.4 kWh’lik versiyonda 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. Bu güçlü seçenek sadece dört tekerlekten çekiş ve 20 inçlik jantlarla kombine ediliyor. Spor otomobilleri aratmayan IONIQ 6, 5.1 saniyede 0’dan 100 km/s’ye çıkabiliyor.

Hyundai’nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, “Çift Renkli Ortam Aydınlatması”, “Hıza Duyarlı İç Aydınlatma”, “EV Performans Ayarları” ve “Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD)” gibi özelliklerle de elektrikli mobilite deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Tek kavisli dış tasarım

Hyundai’nin Prophecy EV Konsepti’nden ilham alan yeni elektrikli modeli IONIQ 6, marka tasarımcılarının “Duygusal Verimlilik” olarak tanımladığı temiz ve basit hatlar üzerinde yükselen aerodinamik bir form ile karakterize ediliyor. Markanın üstün tasarım stratejisini IONIQ 5 ile birlikte devam ettiren IONIQ 6, tek bir stil yaklaşımı yerine farklı yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak hazırlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

IONIQ 6’nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaylaştıracak bir çok şık detaya yer veriyor. Üstün mobilite deneyimini ve çevre dostu bir yaşam tarzı için de pratik özellikler ve sürdürülebilir malzemelerle geliştirildi. Otomobilde 2 bin 950 mm’lik uzun bir dingil mesafesi dikkati çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak değerlendiriliyor.

Otomobilde daha fazla ferahlık oluşturmak için iç, ön ve arka kısımları genişleten mühendisler, kullandıkları tamamen düz bir zeminle de tüm yolculuklarda maksimum konfor sunmuş oluyorlar. Özellikle arka tarafta oturanlar, üst düzey genişlik sayesinde ultra rahat bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor. Modelin kullanıcı odaklı iç mekanı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12.3 inç gösterge paneli ve yine 12.3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor.

Ultra hızlı 800 volt şarj ve Araç Güç Kaynağı (V2L)

IONIQ 6’nın üstün E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW’lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor. Ayrıca IONIQ 6’nın yüksek menziline ek olarak, kamp veya herhangi bir açık hava eğlencesi gibi etkinlikler esnasında kullanılabilecek elektrik gereksinimleri için ideal bir güç aktarma sistemi bulunuyor. V2L adı verilen araç güç kaynağı, otomobili devasa bir powerbank gibi çalıştırmış oluyor.

Euro N-Cap’ten 5 yıldız

Markanın “Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri” olan “Hyundai Smart Sense” teknolojisinin bir sonraki seviyesi ile donatılan Hyundai IONIQ 6, gelişmiş güvenlik özelliklerinin katkısıyla Euro N-Cap’ten 5 yıldız alarak güvenlik alanındaki iddiasını ortaya koydu.

Berkel: 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, “Günümüzdeki trend, elektrikli otomobiller. Hyundai markası olarak bu yönde çok önemli yatırımlar yaparak değişime öncülük ediyoruz. Bugün dünyadaki elektrikli model sayısı 500 adeti geçti ve her yıl artarak devam ediyor. Biz de Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Berkel, “Türkiye’de de elektrifikasyona geçiş tüm hızıyla devam ediyor ve biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere eşsiz bir mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza IONIQ 7’yi de ekleyerek hem EV pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz. Satışa sunduğumuz her yeni EV modelle beraber akıllara gelen ilk elektrikli markalardan biri olmak, en büyük arzumuz” diye konuştu. Berkel, ayrıca yıl sonuna kadar 200 adet IONIQ 6 satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.