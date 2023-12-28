Hyundai'den yıl sonu ucuzluk fırsatı! Araç sahipleri: ücrette o rakamı! Bu fiyata Fiat Egea bile yok! Almaya giden şaştı kaldı

Hyundai otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok insanın dikkatini uygun fiyatlı i10 modeli ile çekebiliyor. Ayrıca yayımlanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, söz konusu otomobil modelinin Fiat Egea'dan bile ucuz olduğu gözlemlendi. İşte Hyundai i10 ve Fiat Egea ile ilgili detaylar…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşları ucuz araba arayışına da yönlendirebiliyor. Öte yandan bu noktada birçok otomobil üreticisi çeşitli kampanyalar da düzenleyebiliyor. Ayrıca söz konusu otomobil üreticilerinden biri de Hyundai olarak ön plana çıkabiliyor. Nitekim Hyundai i10 modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, Fiat Egea'dan bile ucuz olduğu gözlemlendi.

HYUNDAİ'DEN YILIN SON OTOMOBİL FIRSATI

Hyundai otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok insanın dikkatini uygun fiyatlı i10 modeli ile çekebiliyor. Nitekim i10 modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, 1.0 MPI 67 PS Jump versiyon modelinin kampanyalı olarak 710.000 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Nitekim bu fiyata Fiat Egea bile yok. Çünkü Fiat Egea Sedan Easy, 1.4 Fire 95 HP versiyon otomobil modelinin kampanyalı fiyatı, 794.900 TL.

Yayımlanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Hyundai i10 otomobil modelinin Fiat Egea'dan 84 bin 900 TL ucuz olduğu gözlemlendi. Bu noktada Hyundai'den yılın son fırsatı olarak görülebilen i10 modeli, uygun otomobil satın almak isteyen pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Öte yandan hem Hyundai i10 hem de Fiat Egea Sedan Easy modelinin fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

HYUNDAİ İ10 ARALIK FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10 modeli, Türkiye'deki otomobil pazarında birçok insanın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca Fiat Egea'dan uygun olması, fiyat listesini de merak ettirebiliyor. İşte 28 Aralık 2023 tarihli i10 fiyat listesi;

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Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 760.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 710.000 TL.

Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 810.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 760.000 TL.

Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 830.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 780.000 TL.

Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 890.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 840.000 TL.

FİAT EGEA SEDAN EASY ARALIK FİYAT LİSTESİ

Akşama'a göre: Fiat otomobil üreticisi, uygun fiyatlı Egea modelleri ile Türkiye'deki pek çok vatandaşın dikkatini çekebiliyor. İşte 28 Aralık 2023 tarihli Fiat Egea Sedan Easy fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 832.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 794.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.015.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 973.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.158.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.110.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.252.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.242.900 TL.