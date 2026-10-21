  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı! Tedbir kararı detayı ortaya çıktı SPK’den üç aracı kuruma geçici faaliyet durdurma kararı BBC’de kemer sıkma dönemi! İki televizyon kanalı ve bir radyo kapanıyor 7,1 milyar liralık para hareketi! Çok sayıda kişi tutuklandı Irak-İran sınırındaki Şeyb Kapısı için kapatma iddiası Siyonist katillerin korkusu dünyayı sardı! Herzog bayrağını saklayarak kaçıyor! Ne İran ne Kanada ne de Venezuela! ABD Başkanı Trump o ülkeyi hedef aldı: Tam bir b.k çukuru Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Karadeniz'de dev operasyon! Karaya oturan dev tanker başarıyla kurtarıldı! Haçlı Batı'nın çöküşünü Trump tescilledi! "Ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak!" Bakan Fidan'dan İsrail ve Yunanistan'ın uykusunu kaçıran hamle
Otomotiv Hyundai’den genç mimar adaylarına 60 bin TL’lik fırsat!
Otomotiv

Hyundai’den genç mimar adaylarına 60 bin TL’lik fırsat!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hyundai’den genç mimar adaylarına 60 bin TL’lik fırsat!

Hyundai Motor Türkiye, genç mimar adaylarına profesyonel proje deneyimi kazandırmak amacıyla ilk Mimari Tasarım Ideathonu’nu hayata geçiriyor. İzmit’teki üretim üssünde özel bir projenin geliştirilmesini hedefleyen yarışma, katılımcılara toplam 60 bin TL ödül ve farklı kariyer fırsatları sunuyor.

Hyundai Motor Türkiye (HMTR), bu yıl ilk kez düzenleyeceği “Mimari Tasarım Ideathonu” ile mimarlık öğrencilerine gerçek bir proje üzerinde çalışma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı sunuyor. İzmit’teki üretim üssünde özel bir projenin hayata geçirilmesini hedefleyen yarışmada kazananları toplam 60 bin TL ödül ve HMTR bünyesindeki farklı kariyer fırsatları bekliyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır üretim faaliyetlerini sürdüren Hyundai Motor Türkiye, genç yetenekleri destekleyen projelerine bir yenisini ekliyor. Mimarlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek ideathon, katılımcıların gerçek bir proje üzerinde çalışarak tasarım becerilerini geliştirmelerine ve profesyonel iş yaşamını yakından tanımalarına olanak sağlayacak.

 

Başvurular 19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında

Türkiye’deki veya yurt dışındaki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile mimarlık alanında yüksek lisans yapan öğrenciler, yarışmaya bireysel olarak başvurabilecek. Başvurular, 19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Hyundai Motor Türkiye’nin internet sitesinde yer alan başvuru bağlantısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru için e-Devlet üzerinden alınmış güncel öğrenci belgesi ve motivasyon mektubunun sunulması yeterli olacak.

 

Mesleki gelişim ve kariyer fırsatları

Katılımcılar, gerçek bir proje deneyiminin yanı sıra kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak özel etkinliklere katılma fırsatı da elde edecek. Toplam 60 bin TL ödülün verileceği ideathon, genç mimar adaylarının yeteneklerini ortaya koymalarını ve Hyundai Motor Türkiye bünyesindeki farklı kariyer olanaklarını değerlendirmelerini hedefliyor.

Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo
Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Otomotiv

Elektrikli ticari araçta oyun değişiyor! 20 dakikada şarj oluyor, 450 km gidiyor: Hyundai STARIA Cargo

Türkiye’de üretiliyor: Hyundai’nin elektriklisi satışta
Türkiye’de üretiliyor: Hyundai’nin elektriklisi satışta

Otomotiv

Türkiye’de üretiliyor: Hyundai’nin elektriklisi satışta

Hayal değil, otomobilin yeni yüzü! Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı!
Hayal değil, otomobilin yeni yüzü! Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı!

Otomotiv

Hayal değil, otomobilin yeni yüzü! Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı!

Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı
Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

Otomotiv

Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23