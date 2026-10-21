Hyundai’den genç mimar adaylarına 60 bin TL’lik fırsat!

Hyundai Motor Türkiye (HMTR), bu yıl ilk kez düzenleyeceği “Mimari Tasarım Ideathonu” ile mimarlık öğrencilerine gerçek bir proje üzerinde çalışma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı sunuyor. İzmit’teki üretim üssünde özel bir projenin hayata geçirilmesini hedefleyen yarışmada kazananları toplam 60 bin TL ödül ve HMTR bünyesindeki farklı kariyer fırsatları bekliyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır üretim faaliyetlerini sürdüren Hyundai Motor Türkiye, genç yetenekleri destekleyen projelerine bir yenisini ekliyor. Mimarlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek ideathon, katılımcıların gerçek bir proje üzerinde çalışarak tasarım becerilerini geliştirmelerine ve profesyonel iş yaşamını yakından tanımalarına olanak sağlayacak.

Başvurular 19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında

Türkiye’deki veya yurt dışındaki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile mimarlık alanında yüksek lisans yapan öğrenciler, yarışmaya bireysel olarak başvurabilecek. Başvurular, 19 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Hyundai Motor Türkiye’nin internet sitesinde yer alan başvuru bağlantısı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru için e-Devlet üzerinden alınmış güncel öğrenci belgesi ve motivasyon mektubunun sunulması yeterli olacak.

Mesleki gelişim ve kariyer fırsatları

Katılımcılar, gerçek bir proje deneyiminin yanı sıra kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak özel etkinliklere katılma fırsatı da elde edecek. Toplam 60 bin TL ödülün verileceği ideathon, genç mimar adaylarının yeteneklerini ortaya koymalarını ve Hyundai Motor Türkiye bünyesindeki farklı kariyer olanaklarını değerlendirmelerini hedefliyor.