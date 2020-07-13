Hyundai yeni Elantra N Line’ın çizimlerini paylaştı

Hyundai’nin performans kolu olan N Departmanı, yine boş durmayarak otomobil tutkunlarına yepyeni bir model daha hazırladı. Genellikle aileler tarafından tercih edilen sedan otomobillere yeni bir soluk getiren Hyundai, popüler Elantra modelinde de sportif N Line serisine yer veriyor. Hyundai’nin N imzalı yeni basamaklı ızgarası, motor sporlarından ilham alan geniş hava girişli ön tamponu, mat gri arka difüzörü, çift çıkışlı egzoz sistemi ve 18 inçlik jantlarıyla oldukça agresif bir yapıda olan Elantra, normal versiyona göre daha düşük ve daha geniş bir duruş sergiliyor. Elantra N Line’ın yandan görünüşü de oldukça ilgi çekici. Daha büyük frenlere sahip aracın 18 inç alaşım jantları, sportif estetiğini daha da ön plana çıkarıyor.