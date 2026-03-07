Hyundai Motor Türkiye ve Habitat Derneği’nden eşitlik için fikir maratonu!

Hyundai Motor Türkiye, gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanmasını ve çözüm üretmesini desteklemek amacıyla Design Jam etkinliği düzenledi. Habitat Derneği ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, 6 Mart’ta Hyundai Motor Türkiye’nin İstanbul ofisinde yapıldı.

Etkinlikte, Hyundai Motor Türkiye ile Türk Eğitim Vakfı’nın üniversite bursiyerleri ve stajyerlerinden oluşan genç katılımcılar bir araya gelerek toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çözüm önerileri geliştirdi. Çalıştay sürecinde katılımcılar; eğitimden iş hayatına, gündelik yaşamdan toplumsal katılıma kadar farklı alanlarda karşılaşılan eşitsizlikleri ele aldı.

Tasarım odaklı düşünme ile çözüm üretimi

Design Jam kapsamında gençler, tasarım odaklı düşünme metodolojisi doğrultusunda yoğun bir atölye sürecine katıldı. Empati kurma, problem tanımlama, fikir geliştirme ve çözüm tasarlama aşamalarından oluşan çalıştayda, katılımcılar farklı kullanıcı profillerini analiz ederek sosyal etki yaratmayı hedefleyen fikirler ortaya koydu.

Habitat Derneği uzmanlarının rehberliğinde yürütülen süreçte geliştirilen öneriler, uluslararası araştırma verileri ışığında şekillendirildi.

Beş farklı yaşam alanına odaklanıldı

Çalıştay kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden beş farklı başlık ele alındı:

* Eğitim ve akademi

* İş hayatı

* Gündelik yaşam

* Toplumsal katılım

* Güvenlik, sınırlar ve özgürlük

Bu alanlarda geliştirilen fikirlerin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabilecek sosyal etki projeleri olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Gençlere sosyal fayda odaklı destek

Hyundai Motor Türkiye, sürdürülebilir sosyal fayda yaratmayı ve gençlerin toplumsal konulara aktif katılımını destekleyen projeler yürütmeye devam ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk ve ortak değer yaratma yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen Hyundai Continue programı, “Hope / Umut” çatısı altında genç nesillere odaklanıyor.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen Design Jam etkinliğiyle gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform sunulurken, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulması ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması hedefleniyor.

Katılımcılardan ilham veren değerlendirmeler

Etkinliğe katılan gençler, farklı bakış açılarını bir araya getiren çalıştayın kendileri için hem öğretici hem de ilham verici olduğunu belirtti. Katılımcılar, birlikte düşünmenin ve çözüm üretmenin toplumsal sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşmayı mümkün kıldığını ifade etti.

Hyundai Motor Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma, gençlerin toplumsal dönüşümdeki rolünü güçlendirmeyi ve sosyal fayda odaklı sürdürülebilir projelerin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Kurumlar, gençlerin yenilikçi fikirleriyle toplumsal eşitliğe katkı sağlayan çalışmalar yürütmeye devam edecek.