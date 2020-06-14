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Ekonomi

Hyundai Eko-mobilitede otuzuncu yıl

Hibritlerden hidrojen yakıt hücresine kadar, otuz yıldır çevre dostu araçların geliştirilmesinde en ön sırada yer alan Hyundai, bu yöndeki gelişimini ve iddiasını her geçen gün artırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:50:00 -
Hyundai Eko-mobilitede otuzuncu yıl

Otomotiv endüstrisine çevre dostu modeller üreterek özellikle gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak isteyen Hyundai, sürdürülebilirlik açısından da ciddi adımlar atıyor. Elektrikli ve hibrit modellerdeki popülerlik her ne kadar son 10 yılda artsa da Hyundai, ilk full elektrikli Sonata modelini 1991 yılında görücüye çıkarmıştı. Şirket, 2020 yılında  30 yıllık deneyimini Yeni Santa Fe modeliyle kutluyor.

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