  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı
Ekonomi

Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:01:14 -
Hyundai Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı

ANKARA (AA) - Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC'nin Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla HAOS'un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu.

Başvuru, kurum bünyesindeki Rekabet Kurulunda değerlendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler
Gündem

Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler

Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı S-400'ler konusuna muğlak ifadeler kullanan sözde solcu ve muhaliflere tepki gösterdi...
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı
Gündem

CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenleri cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan g..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay