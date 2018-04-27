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Huzursuz uyku uyku apnesi belirtisi olabilir

Uyku apnesi, uyurken solunum fonksiyonlarını etkileyen bir hastalıktır. Kişinin uyurken nefes almada sığ solunum veya kısa süreli duraklamasına neden olur. Kesintiler gece boyunca tekrar tekrar ortaya çıkabilir ve her duraklama 15-20 saniye sürebilir. Uyku apnesi, doğal uyku ritmini bozduğu için geceleri düzgün bir şekilde uyumanızı önleyebilir. Bu nedenle vücudunuzun restorasyonu için gerekli olan daha fazla ışık uykusu ve yeterince derin uyku yaşamanız muhtemeldir.

27 Nisan 2018 Cuma 17:51
Huzursuz uyku uyku apnesi belirtisi olabilir

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, gün boyunca kişide az enerji, verimsizlik ve zihinsel uyuklama gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi gündüz uykusuzluğuna ve halsiz reflekslere neden olabilir. Tüm bunlar kaza riskini artırabilir. Uyku apnesi, tedavi edilmezse sağlığı da etkileyebilir. Diyabet, obezite, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı gibi gelişen durum riskini yükseltebilir. Uygun tedavi ile uyku apnesinin belirtilerini başarıyla idare edebilirsiniz. Bu, daha iyi uyumanızı ve sağlıklı uykudan faydalanmanızı sağlayacaktır.

Uyku apnesinin kötü etkileri yalnızca fiziksel sağlığınızla sınırlı değildir; uyku kalitesi ve sağlığınız üzerindeki etkisi nedeniyle sosyal ilişkileriniz ve üretkenliğiniz de zarar görmeye başlayacaktır.

NASIL ANLAŞILIR?

Uyku apnesinin ana semptomları çoğunlukla uyku esnasında ortaya çıktığı için bunları belirlemek zor olabilir. Bulaşmadan önce çoğu kez bir aile üyesi veya oda arkadaşınız semptomların farkına varabilir. Uyku apnesinin en yaygın bulgu ve belirtileri şöyledir:

Nefes almada duraklamalar
Yüksek sesle horlama
Uyku esnasında boğulma veya nefes nefese kalma
Gün boyunca uykulu hal
Uyku apnenizin başka belirtileri de olabilir;
Huzursuz uyku
Gece uyanırken nefes darlığı
Gece uyurgezerlik
Boğaz ağrısı veya ağız kuruluğu ile uyanma
Baş ağrısı sabahları
Düzgün konsantre olamama
Sinirlilik
Ruh hali
Depresyon
Çocuklar ayrıca uyku apnesi çekebilir. Her zamanki göstergelerin yanı sıra çocuklar aşağıdaki gibi başka işaretler de gösterebilirler:

Alışılmadık uyku pozisyonları
Gece aşırı yorucu olma
Ağız yoluyla nefes alma eğilimi
Hiperaktivite veya dikkatsizlik
Büyüme ve gelişmedeki problemler
Düşmanca davranışlar sergileme
Uyku Apnesinin Nedenleri

İki tür uyku apnesi, obstrüktif ve merkezi uyku apnesi vardır. Obstrüktif uyku apnesi boğazdaki kaslar gevşediğinde ortaya çıkar. Orta uyku apnesi, nefesle gelen kaslar beyinden gelen uygun sinyaller olmadığı için iyi çalışmazsa oluşur. Her iki tipin kombinasyonu kompleks uyku apnesi olarak bilinir.

Obstrüktif Uyku Apnesi, Boğaz kasları yumuşak damak, uvula, bademcikler ve dil desteklemektedir . Bu kaslar gevşediğinde nefes alırken solunum yollarının daralmasına uğrarsınız. Bu, kandaki oksijen seviyelerini düşürebilen kısa süreli solunum durmasıdır. Beyniniz nefes alamayacağını saptadığından ve uyanmanız için sizi çağırdığından uyanmak eğilimindesiniz, böylece solunum yollarınız tekrar açılabilir. Çoğu durumda, çok kısa bir süre içinde gerçekleştiğinden uyanmayı hatırlamanız muhtemel değildir. Uyandığınızda, nefes darlığı nedeniyle boğucu bir ses çıkarabilirsiniz. Bu bütün gece boyunca birkaç kez kendini tekrarlayabilir. Sonunda sabah uyandığınızda, yorgun hissedebilirsiniz.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:51
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