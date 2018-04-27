Huzursuz uyku uyku apnesi belirtisi olabilir

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, gün boyunca kişide az enerji, verimsizlik ve zihinsel uyuklama gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi gündüz uykusuzluğuna ve halsiz reflekslere neden olabilir. Tüm bunlar kaza riskini artırabilir. Uyku apnesi, tedavi edilmezse sağlığı da etkileyebilir. Diyabet, obezite, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı gibi gelişen durum riskini yükseltebilir. Uygun tedavi ile uyku apnesinin belirtilerini başarıyla idare edebilirsiniz. Bu, daha iyi uyumanızı ve sağlıklı uykudan faydalanmanızı sağlayacaktır.

Uyku apnesinin kötü etkileri yalnızca fiziksel sağlığınızla sınırlı değildir; uyku kalitesi ve sağlığınız üzerindeki etkisi nedeniyle sosyal ilişkileriniz ve üretkenliğiniz de zarar görmeye başlayacaktır.

NASIL ANLAŞILIR?

Uyku apnesinin ana semptomları çoğunlukla uyku esnasında ortaya çıktığı için bunları belirlemek zor olabilir. Bulaşmadan önce çoğu kez bir aile üyesi veya oda arkadaşınız semptomların farkına varabilir. Uyku apnesinin en yaygın bulgu ve belirtileri şöyledir:

Nefes almada duraklamalar

Yüksek sesle horlama

Uyku esnasında boğulma veya nefes nefese kalma

Gün boyunca uykulu hal

Uyku apnenizin başka belirtileri de olabilir;

Huzursuz uyku

Gece uyanırken nefes darlığı

Gece uyurgezerlik

Boğaz ağrısı veya ağız kuruluğu ile uyanma

Baş ağrısı sabahları

Düzgün konsantre olamama

Sinirlilik

Ruh hali

Depresyon

Çocuklar ayrıca uyku apnesi çekebilir. Her zamanki göstergelerin yanı sıra çocuklar aşağıdaki gibi başka işaretler de gösterebilirler:

Alışılmadık uyku pozisyonları

Gece aşırı yorucu olma

Ağız yoluyla nefes alma eğilimi

Hiperaktivite veya dikkatsizlik

Büyüme ve gelişmedeki problemler

Düşmanca davranışlar sergileme

Uyku Apnesinin Nedenleri

İki tür uyku apnesi, obstrüktif ve merkezi uyku apnesi vardır. Obstrüktif uyku apnesi boğazdaki kaslar gevşediğinde ortaya çıkar. Orta uyku apnesi, nefesle gelen kaslar beyinden gelen uygun sinyaller olmadığı için iyi çalışmazsa oluşur. Her iki tipin kombinasyonu kompleks uyku apnesi olarak bilinir.

Obstrüktif Uyku Apnesi, Boğaz kasları yumuşak damak, uvula, bademcikler ve dil desteklemektedir . Bu kaslar gevşediğinde nefes alırken solunum yollarının daralmasına uğrarsınız. Bu, kandaki oksijen seviyelerini düşürebilen kısa süreli solunum durmasıdır. Beyniniz nefes alamayacağını saptadığından ve uyanmanız için sizi çağırdığından uyanmak eğilimindesiniz, böylece solunum yollarınız tekrar açılabilir. Çoğu durumda, çok kısa bir süre içinde gerçekleştiğinden uyanmayı hatırlamanız muhtemel değildir. Uyandığınızda, nefes darlığı nedeniyle boğucu bir ses çıkarabilirsiniz. Bu bütün gece boyunca birkaç kez kendini tekrarlayabilir. Sonunda sabah uyandığınızda, yorgun hissedebilirsiniz.