Huzursuz bağırsak ilaçları mercek altında: Ölüm riski gündemde

Milyonlarca kişiyi etkileyen huzursuz bağırsak sendromu (IBS) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar hakkında dikkat çeken bir çalışma yayımlandı. Araştırmada, özellikle uzun süreli kullanımda bazı ilaçlarla ölüm riski arasında bağlantı olabileceği ifade edildi.

ABD’de yürütülen geniş kapsamlı çalışmada, 650 binden fazla IBS hastasının yaklaşık 20 yıllık sağlık verileri incelendi. Bu yönüyle çalışmanın, bu alandaki en büyük gerçek veri analizlerinden biri olduğu belirtildi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmada, farklı tedavi yöntemleri kullanan hastalar karşılaştırıldı. Özellikle antidepresan kullanan kişilerde ölüm riskinin yüzde 35 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ayrıca, ishal tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da riskle bağlantılı olabileceği aktarıldı. Bu ilaçları kullanan kişilerde ölüm riskinin yaklaşık iki katına çıktığı ifade edildi.

Buna karşılık, bazı standart IBS ilaçları ve kas gevşetici tedavilerin ise risk artışıyla ilişkilendirilmediği belirtildi.

Araştırmada, bu ilaçların doğrudan ölüme neden olduğunun kanıtlanmadığı özellikle vurgulandı. Uzmanlara göre, bu sonuçlar daha çok bu ilaçları kullanan hastalarda başka ciddi sağlık sorunlarının daha sık görülmesiyle bağlantılı olabilir.

Çalışmayı yürüten isimlerden Ali Rezaie, "IBS hastaları panik yapmamalı ancak uzun süreli tedavi seçeneklerini değerlendirirken bu küçük ama önemli riskleri göz önünde bulundurmalı" dedi.

Araştırmada, bu tür ilaçların genellikle ağrıyı azaltmak ve semptomları hafifletmek için kullanıldığı da hatırlatıldı.

UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT

Araştırmacılar, bireysel riskin genel olarak düşük olduğunu ancak yine de uzun süreli ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, IBS tedavisinde tek bir ilaç grubuna bağlı kalmak yerine, kişiye özel ve daha güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bu bulguların kesinleşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Araştırma Cedars-Sinai Sağlık Bilimleri Üniversitesi uzmanları tarafından yapıldı.