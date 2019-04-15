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Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromunun 5 belirtisi nedir?

Toplumda en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan huzursuz bacak sendromunun belirtileri nelerdir?

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:08
Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromunun 5 belirtisi nedir?

Huzursuz bacak sendromunun (RLS) teşhisi bir hayli zor olabiliyor. Çünkü bu hastalığın belirtileri genellikle geceleri kendini gösteriyor. Bu nedenle doktor muayenesinde anlaşılması son derece güç. Çoğunlukla anemi ve diyabet hastalarında huzursuz bacak sendromunun görülme olasılığı daha yüksek. Ancak bu hastalığa yakalanma riski genç, yaşlı fark etmiyor. Peki, huzursuz bacak sendromunun belirtileri nelerdir?  

İşte huzursuz bacak sendromunun 5 belirtisi:

1. Güçlü bir istek

Yatağa uzandığınızda bacaklarınızda garip bir his mi yaşıyorsunuz? Bacaklarınızda yanmayla birlikte, onları hareket ettirme isteği mi duyuyorsunuz? Bu hastalığı yaşayanlar bacaklarında çekme, kaşıntı, gerilme gibi bir hissin yaşandığını bu nedenle içlerinden gelen güçle bir şekilde bacaklarını hareket ettirdiklerini belirtiyor.

2. Uykudan mı uyanıyorsunuz?

Uyku sırasında bacaklarınız istemsizce hareket mi ediyor? Hatta bu hareket sizi uykudan mı uyandırıyor? Bu durum doktorunuzun teşhis koymasında son derece önemli bir belirti.

3. Hareketlenmek önemlidir?

Bacaklarınızdaki gerilme, çekilme hissi ayağa kalkıp yürüdüğünüzde geçiyorsan bu da huzursuz bacak sendromunun bir belirtisi olabilir.

4. Dinlendikçe semptomlar artıyor mu?

Dinlenmek için oturduğunuzda ya da uzandığınızda bacaklarınızda hareketlenmeler daha çok artıyorsa bu belirtiyi mutlaka doktorunuzla paylaşın.

5. Geceleri artması gerekiyor

Bacaklarınızdaki gerilme şeklindeki ağrılar, huzursuzluklar gece yatarken ortaya çıkmıyorsa o zaman yaşadığınız huzursuz bacak sendromu olmayabilir.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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