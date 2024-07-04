Huzursuz bacağın sebebi 'kahve' tüketimi olabilir! Bu alışkanlık dünyaya yayılıyor ama herkes için ideal değilmiş!

Bazı insanlar günde birkaç fincan kahveyi sorunsuz bir şekilde bitirebilirken, kahve içmek bazıları için artan kaygı, mide ekşimesi veya uyku bozuklukları demektir.

Bu nedenle (veya sadece artık kafeine bu kadar bağımlı olmak istemedikleri için) bazı insanlar sabah kahvelerini bırakmayı tercih edebilir.

Peki geri kalanlarımızda kahveyi azaltmalı ya da bırakmalı mı? Beslenme uzmanları bakın ne diyor.

Kahveyi bırakmanın potansiyel faydalarına girmeden önce, birkaç şeyi açıklığa kavuşturalım. Çoğu durumda, kahve bitkisinin kavrulmuş ve öğütülmüş tohumlarından yapılan içecek kafein içerse de, B vitamini ve magnezyum gibi besin maddelerinin yanı sıra diğer bitki kimyasallarını da içerir.

Binghamton Üniversitesi sağlık ve zindelik çalışmaları bölümünde doçent olan Lina Begdache, "Kahve çekirdeği çeşitli polifenoller ve antioksidanlar açısından zengindir" diyor.

Başka bir deyişle, bazı kişilerin kahveyi bırakmayı veya azaltmayı düşünmesinin geçerli nedenleri olsa da sevilen içeceğin sağlık yararlarını göz ardı etmemeliyiz.

Elbette, sabah içtiğiniz bir fincan kahve lezzetli olabilir ancak büyük olasılıkla asıl çekici olan bu değildir. Öncelikle, kahvedeki kafein enerji seviyenizi artırabilir. Yorgunluk ve bitkinlikle savaşmaya yardımcı olabilen bir uyarıcıdır, aynı zamanda depresyona iyi gelebilecek bir ruh hali yükselticidir.

Ayrıca, kahve beyin fonksiyonlarını da iyileştirebilir; uyanıklığı, konsantrasyonu ve atletik performansı artırabilir.

Bazı insanlar ölçülü olarak sorunsuz bir şekilde kahve içebilirken, kafeine karşı daha hassas olanlar, az miktarda tüketmiş olsalar bile, bir dizi yan etkiyle karşı karşıya kalabilirler.

Hassasiyet olsun ya da olmasın, birisi vücudunun kaldırabileceğinden daha fazla kafein tükettiğinde, bu durum uyku kalitesini etkiler.

Kahvedeki kafein bir uyarıcı olduğundan, günde birkaç fincan içmek stres tepkinizi artırabilir ve potansiyel olarak artan kaygıya yol açabilir. Ayrıca bazı kişilerde kalp atış hızının veya kan basıncının artmasına da neden olabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kafein mide asidi salgısını uyarabilir ve asit reflü ve huzursuz bağırsak sendromu semptomlarını şiddetlendirebilir. Bu olumsuz yan etkilerden herhangi birini yaşayan kişiler muhtemelen biraz düşünmelidir.

Kaygı, uyku bozuklukları, gastrointestinal (GI) sorunları veya belirli kalp rahatsızlıkları olan kişiler de kahve alımını azaltmaktan veya tamamen ortadan kaldırmaktan fayda görebilir.