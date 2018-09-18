Huzurlu bir hayat için...



● Çevrenizde iyi ve güvenilir, az ve öz dost bulundurun. Onlara değer verin. İbadetinizi aksatmayın. Soğuk suyla alın abdestinizi.. Sabah namazını cemaatle kılmaya çalışın. Dilinizde ve yüreğinizde tesbihatla yürüyün. Namazınızı kılıp, aynı usûlle dönün. Güne nasıl canlanarak başladığınızı göreceksiniz..

Çevrenizde iyi ve güvenilir dostlarınız olsun. Strese ve depresyona karşı kendinizi koruyun, olumsuz düşüncelerden uzak durun, kronik stres kalbin en önemli düşmanıdır. Bunlar olmazsa olmazlar:

● Alkolü, teini, kafeini bırakın: Kahve, kafeinli gazlı içecekler ve çikolata, çaydaki tein böbrek üstü bezlerini uyararak geçici bir enerji sağlar. Etki geçince bitkin bırakırlar. Alkol ve diğer uyuşturucular da bu durumun daha da fazlası vardır.

● Tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler beynimiz ve bedenimizi en etkin şekilde çalıştıran besinlerdir. Potasyuma ve sodyuma ihtiyacımız var. Salatalık ve kereviz suyu harika birer enerji kaynağıdır. Çiğ sebzeler bedenimizin enerji üretimi de dahil olmak üzere tüm işlevlerini yöneten katalizörler olan enzimlerle doludur.

● Yedikleriniz size zarar veriyor olabilir. Veya besin duyarlılığınız olabilir. Bunu test yaptırarak anlayabilirsiniz. Besin duyarlılığı, en çok buğday, süt ürünleri, yer fıstığı ve işlenmiş gıdalardaki kimyasallara karşı rastlanır.

● Bedene ve beyne giden oksijeni egzersizle artırın. Spor yapın. Vakit bulamıyorum bahanesini bırakın. Mesela sabahları erken yapacağınız yürüyüşler, bedeninizin günlük saatini düzenler. Sabah namazına en uzaktaki camiye gidin.. Bu arada tesbihatınızı sürdürün. Ogün başka spor yapmaya ihtiyacınız kalmaz.

● Yaradılış fıtratına uyun ve vaktinde yatın, vaktinde kalkın. Uyku sırasında bedenimiz, gün boyu algıladığı fiziksel ve zihinsel bilgiyi işlemden geçirir. Hepimizin uyku ihtiyacı farklı olsa da yetişkinlere ortalama 8 saat uyku yeterlidir.

● Bol su için. Soğuk değil, ılık. Azıcık su kaybı bile enerjimiz düşürür. Kendinizi yorgun hissediyorsanız bir bardak ılık su içmeyi deneyin.

● Boyun bölgesindeki adaleleri esnetmek beyne giden kan ve oksijen miktarını artırır. Bu adaleler gergin olurlarsa kan akışını ve sinirlerden gelen sinyalleri engelleyerek hem enerjimizi düşürürler hem de konsantrasyonumuzu bozarlar.