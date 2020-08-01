Huzurevlerinde hüzünlü bayram

Bayramların en hüzünlü geçtiği yerlerin başında gelen huzurevleri, koronavirüsten dolayı ziyaretçi kabul edemiyor. Her bayram sabahı kapıya bakıp ellerinde çiçeklerle ziyaretlerine gelecek evlat ve torunlarını karşılayan sevimli ihtiyarlar, bu bayram virüs salgını nedeniyle ancak telefonla irtibat kurabilecekler. Akit’e konuşan huzurevi sakinleri gençlere nasihat ederek, “Gençliğinizin kıymetini bilin” uyarısında bulundular. Keçiören Huzurevi’nde 9 yıldır kalan Kezban Kaygusuz, “Kaldığım süre boyunca da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz” şeklinde konuştu. Huzurevinde misafir olarak kalan Sevim Alıcı ise “Bu bayram ziyaretçi gelmeyecek ama olsun. Elbet bu günler geçince gelirler” ifadelerini kullandı. Ankaralı Muzaffer Gültekin de, “Gelecek nesillerimiz kendilerine iyi baksınlar” dedi.