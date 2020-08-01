  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Huzurevlerinde hüzünlü bayram

Koronavirüs sebebiyle ziyaretçi kabul edemeyen huzurevleri, Kurban Bayramı’na buruk girdi. Akit’e konuşan huzurevi sakinleri, “Bu bayram ziyaretçi gelmeyecek ama olsun. Elbet bu günler geçince gelirler” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 09:29:00 -
Huzurevlerinde hüzünlü bayram

Bayramların en hüzünlü geçtiği yerlerin başında gelen huzurevleri, koronavirüsten dolayı ziyaretçi kabul edemiyor. Her bayram sabahı kapıya bakıp ellerinde çiçeklerle ziyaretlerine gelecek evlat ve torunlarını karşılayan sevimli ihtiyarlar, bu bayram virüs salgını nedeniyle ancak telefonla irtibat kurabilecekler. Akit’e konuşan huzurevi sakinleri gençlere nasihat ederek, “Gençliğinizin kıymetini bilin” uyarısında bulundular. Keçiören Huzurevi’nde 9 yıldır kalan Kezban Kaygusuz, “Kaldığım süre boyunca da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz” şeklinde konuştu. Huzurevinde misafir olarak kalan Sevim Alıcı ise “Bu bayram ziyaretçi gelmeyecek ama olsun. Elbet bu günler geçince gelirler” ifadelerini kullandı. Ankaralı Muzaffer Gültekin de, “Gelecek nesillerimiz kendilerine iyi baksınlar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı