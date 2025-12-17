Huzurevindeki yaşlıya saldırmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama

Bakanlık açıklamasında, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal ederek gerekli incelemeleri başlattığı belirtildi.

Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE ÖZEL HUZUREVİNDE ŞİDDET İDDİASI

İdari tedbirler kapsamında, özel huzurevinin sorumlu müdürü Y.K.’nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayının iptal edildiği açıklandı. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda ise özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Açıklamada, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz şekilde uygulanacağı vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle;

