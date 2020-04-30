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Aktüel

Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi

Sakarya’da huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın, korona virüsü yenerek alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:03:32 -
Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi

Sakarya’da huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın, korona virüsü yenerek alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.


Hendek Melek Nişancı Huzurevinde 11 Nisan’da rahatsızlanan ve korona virüsü kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan, Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan iki hasta da korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan iki yaşlı kadın, alkışlarla hastaneden taburcu edilerek ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi.

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