0553 313 94 23

Huzurevi sakinleriyle oyun sahneledi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr.

25 Haziran 2019 Salı 10:03
Huzurevi sakinleriyle oyun sahneledi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli’nin Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinleriyle sergilediği “Sandığınız Gibi Değil” adlı oyun, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde beğeniyle izlendi.


Yaklaşık 1 yıldır huzurevi sakinleriyle sürdürülen, drama çalışmalarıyla başlayan ve tiyatro oyunu ile sonlandırılan süreci Keçeli şöyle özetledi; “Öncelikle bu çalışmaya; katılımcıların sözel ve bedensel ifade gücünü, iletişim becerilerini arttıran ve grup dinamiğinin hızlıca oluşmasını sağlayan yaratıcı drama çalışmalarıyla başladık. Yaşlıların kendilerini ifade etmelerine, duygularını tanımlamalarına ve dışa vurmalarına yönelik doğaçlama çalışmaları yaptık. Bu süreç hem benim onları tanımamı, hassasiyetlerini öğrenmemi, hem de onların kendi yapabilirliklerini fark etmeleri ve grup arkadaşlarıyla bir dil tutturmaları açısından oldukça verimli geçti.Ayrıca bu ön hazırlık sürecinde; keyifli oyunlar aracılığıyla grup, tiyatro dünyasıyla da tanışmış oldu. Bu çalışmalar yaşlıların kendilerine ve gruba güvenmelerini sağladı ve birlikte bir oyun çıkartabilecekleri inancını yarattı. Benim bu süreçteki rolüm, katılımcıların uzun zamandır kullanılmadığı için körelen yetilerini, tekrar işler hale getirmek oldu.”



Oyunun yaşlılığı ve huzurevinde olmayı bir tür düşkünlük gibi algılayan yaygın anlayışı hicvettiğini belirten Keçeli, “Onlarla birlikte yol aldım, onlara rağmen herhangi bir şey yapmadım. Bu yüzden, yaşlıların rızası ve hatta arzusuyla yaşantılarından yola çıkan bir oyun kaleme almaya karar verdim. Bir yıldır onlarla birlikteyim ve çok şey öğrendim.Sayelerinde ve yaratıcı katkılarıyla, kısa bir oyun yazdım; yaşa dayalı ayrımcılığa neden olan, yaşlılığı ve huzurevinde olmayı bir tür düşkünlük gibi algılayan yaygın anlayışı mizah yoluyla hicveden, onu görünür kılan bir oyundu bu. Oyunumuzun son hali neredeyse son güne kadar değişti. Diledikleri gibi ekleme çıkarma yaptılar. Bazı cümlelerime müdahale ettiler, ‘Biz olsak bunu böyle söylemezdik’ dediler. Duruma uygun başka ifadeler önerdiler. Kimi zaman onlar beni ikna etti, kimi zaman da ben onları. Grup olarak, tek gözettiğimiz şey; yaptığımız değişikliklerin oyunumuza; yani anlatmak istediğimiz hikayenin bütünlüğüne, tutarlılığına zarar verip vermemesiydi.Gerçekten çok keyifli kolektif bir çalışma oldu. Bu yüzden oynarken onlar da çok keyif aldı, izlerken seyirciler de” dedi.



“Sandığınız gibi değil” oyun diğer huzurevi sakinleriyle buluşmayı bekliyor


Bu grupla süreci tamamladıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli, “Artık sıra onlarda. Umuyorum oyunu çeşitli yerlerde sergilemeye devam ederler. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki huzurevlerine turne yapmalarını çok arzu ederim. Ayrımcılığa neden olan geleneksel yaşlılık ve huzurevi algısını mizah yoluyla kıran bu oyunu, diğer huzurevi sakinlerinin, kendi yaşıtlarından izlemeleri, onları da kendi sözlerini söylemeleri için motive eder, güçlendirir diye düşünüyorum. Çalıştığım gruptaki değişimi ve gelişimi çok yakından takip ettiğim için, bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını gönülden diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:03
  1. sergi
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid'de
    1. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    2. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    3. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    4. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    5. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    6. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    7. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    8. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    9. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    10. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    11. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    12. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    13. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    14. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    15. Excimer lazer ile gözlüklere son
    16. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    17. Daha ne günler gelecek ne günler!
    18. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    19. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    20. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    21. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    22. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    23. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    24. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    25. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    26. TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını..
    27. Trump’tan cinsel taciz suçlamasına..
    28. Fatsa’da gergedan böceği bulundu
    29. Sosyal Çalışma Programına başvurular..
    30. Buğdayda sektör dışı stokçular..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı