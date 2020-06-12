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Ekonomi

Huzurevi sakinlerini sevdikleriyle buluşturuyor

Vodafone, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği proje kapsamında, ülke genelinde 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:20:00 -
Huzurevi sakinlerini sevdikleriyle buluşturuyor

Her bir tablete 12 ay boyunca aylık 30 GB ücretsiz internet de tanımlayan Vodafone, böylece salgın nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan yaşlıların ziyaretsiz dönemde aileleriyle bu tabletler üzerinden görüşerek hasret gidermelerine yardımcı oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Özellikle huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımız, ziyaretlerin yapılamaması nedeniyle sevdiklerinden uzak kalmış durumda. Vodafone olarak, amaç odaklı bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda yaşlılarımızı da kapsıyor ve teknolojinin gücünü kullanarak onları sevdikleriyle uzaktan da olsa buluşturmak istiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayesinde hayata geçirdiğimiz projeyle huzurevlerine tablet ve internet bağışlıyoruz. Bu zor dönemde yaşlılarımızın sevdikleriyle uzaktan da olsa hasret gidermesine vesile olmak, en büyük mutluluğumuz.”

 

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