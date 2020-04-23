Huzurevi personeli "Erik dalı" oynayarak yaşlıları bayram sevincine ortak etti

DÜZCE (AA) - Düzce'de Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinleri için "Erik dalı" oynayarak onlara çocukluklarını yaşattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri çerçevesinde, alınan kararlara istinaden dışarı çıkamayan çocukevleri sitelerinde koruma altında kalan çocuklar ile huzurevlerinde kalan vatandaşlara, 100. yıl dönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu ve heyecanını yaşatmak amacıyla Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde birtakım etkinlikler düzenlendi.

Halk arasında "Erik dalı" olarak bilinen oyunu oynayan Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeli, yaşlılara adeta çocukluklarını yaşatarak bayram sevincine ortak olmalarını sağladı.

Ayrıca koruma altındaki çocuklara çeşitli armağanlar verildi. Çocuklar, 23 Nisan coşkusuyla şarkılar söyleyerek günün anlam ve önemini belirten resimler yaptı.



