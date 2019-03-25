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Huzurevi korosundan muhteşem konser

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarıyla SDKM’de konser verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Huzurevi korosundan muhteşem konser

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarıyla SDKM’de konser verdi.



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının desteklediği Kocaeli Huzurevi sakinlerinin oluşturduğu koro, SDKM’de konser verdi. Yaşlılar Haftası özel programıyla gerçekleştirilen özel programda Türk Sanat Müziği’nin eserleri sanatseverlerin beğenisi kazandı. Kocaeli Huzurevi ve Huzurevi Derneğinin 18. yılında SDKM’de düzenlenen Huzurevi Korosu Konseri, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Huzurevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı, Huzurevi Müdürü Belma Anık Aksu ve Huzurevi sakinlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kocaeli Huzurevi ve Huzurevi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen konserde, Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. Erbil Aydın’ın şefliğini yaptığı Huzurevi Korosu eşsiz eserlerinin icra edildiği bir akşamda sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu tarafından koro şefi Erbil Aydın’a çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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