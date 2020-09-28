  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Huzurevi binaları için üç farklı mimari model
Aktüel

Huzurevi binaları için üç farklı mimari model

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlıların iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yapılacak huzurevi hizmet binaları için üç farklı mimari modeli yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:03:00 -
Huzurevi binaları için üç farklı mimari model

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Huzurevi proje modellerini site tipi, avlu tipi ve küçük ev tipi proje olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriyoruz. Site tipi proje, bakıma ihtiyaç duymakta olan ve bedensel fonksiyonları zayıfl amış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. Avlu tipi projeyi günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi proje de daha bağımsız yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir model.” Uşak ve Tokat’ta avlu tipi mimari ile tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşları olduğunu belirten Selçuk, Adana ve Yalova’da da küçük ev tipi mimari ile tasarlanmış kuruluşlar bulunduğunu ifade etti. Selçuk, gelecek süreçte üç farklı mimari projeyi yaygınlaştıracaklarını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burs başvuruları
Ekonomi

Burs başvuruları

Burs başvuruları başladı mı? Üniversiteye bu yıl kayıt olan binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ..
Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan saldırılara ilişkin bir açıklama ya..
Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu
Gündem

Azerbaycan'dan flaş karar! Sadece Türkiye muaf tutuldu

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı