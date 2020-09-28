Huzurevi binaları için üç farklı mimari model

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Huzurevi proje modellerini site tipi, avlu tipi ve küçük ev tipi proje olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriyoruz. Site tipi proje, bakıma ihtiyaç duymakta olan ve bedensel fonksiyonları zayıfl amış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. Avlu tipi projeyi günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi proje de daha bağımsız yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir model.” Uşak ve Tokat’ta avlu tipi mimari ile tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşları olduğunu belirten Selçuk, Adana ve Yalova’da da küçük ev tipi mimari ile tasarlanmış kuruluşlar bulunduğunu ifade etti. Selçuk, gelecek süreçte üç farklı mimari projeyi yaygınlaştıracaklarını vurguladı.