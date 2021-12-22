Konya günlerdir etkili kar yağışına teslim. Günlerdir pek çok ilçede eğitim öğretime devam edilemiyor. Hüyük ilçesinde yaşayan öğrenciler ise yarın okul olup olmayacağını merak ediyor.

Hüyük yarın okullar tatil mi 23 Aralık Perşembe | Konya Hüyük yarın okul var mı?

Hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle Konya’nın Beyşehir, Hüyük ve Altıntekin ilçelerinde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü bir günlük ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Hüyük’te yarın kar yağışı beklenmiyor. Şimdiye kadar 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.