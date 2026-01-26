Huyu suyu aynı İsrail: YPG, kamikaze drone saldırılarıyla ateşkesi ihlal ediyor!

Suriye ordusu, terör örgütü YPG’nin Aynularab çevresinde ateşkesi ihlal ederek ordu mevzilerine 25’ten fazla kamikaze dronla saldırdığını, saldırılarda askeri araçların imha edildiğini ve sivillerin yaralandığını açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin Aynularab çevresinde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ordu mevzilerine 25'ten fazla kamikaze dronla saldırdığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG'nin Aynularab çevresinde ordu mevzilerine FPV tipi kamikaze dronlarla saldırdığını, saldırılarda 4 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, YPG'nin ayrıca M4 kara yolunu ve çevredeki köyleri birkaç kez hedef aldığı, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedildi.

Terör örgütünün sivilleri tutuklamaya yönelik sistematik politikasını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, eş-Şuyuh köyü yakınlarında bazı ailelerin oğullarını tutuklamak amacıyla kuşatma altına alındığı, bu durumun bölge sakinleriyle çatışmalara ve yaralanmalara yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, sivillerin ve askeri mevzilerin hedef alınmasına karşı sahadaki seçeneklerin gözden geçirildiği ve gerekli önlemlerin alınacağı uyarısı yapıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

AA