Huysuz Virjin toprağa gömüldü
Sanat adına türlü rezilliklere imza atan ve erkek olmasına rağmen kadın kılığına girerek genç dimağları zehirleyen Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gömüldü.
Hakkı Bilir İstanbul
Bütün mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışladığını açıklayan Huysuz Virjin, bedenini de kadavra olarak bağışladığını duyurmuştu. Gerçek ise öldükten sonra ortaya çıktı. Huysuz Virjin adıyla bilinen Seyfi Dursunoğlu’nun, bedenini kadavra olarak bağışlanması yönündeki talebini yazılı olarak beyan etmediği öğrenildi. Seküler yobazların ve jakoben küstahların sözde büyük sanatçısı Huysuz Virjin, milletin mukaddesatıyla dalga geçtiği görüntülerle hatırlanıyor.