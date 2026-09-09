Bozyazı’daki yangın söndürüldü Sabaha kadar alevlerle savaştılar

Yangın bölgesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye bağlı toplam 8 araç ve 22 personelin görev yaptığı bildirildi. Çalışmalara Anamur Koordinasyon Biriminden 20 tonluk tanker ve 2 personel, Anamur İtfaiye Grup Amirliğinden 10 tonluk arazöz ve 2 personel, Bozyazı İtfaiye Grup Amirliğinden 2 adet 10 tonluk arazöz ve 6 personel, Aydıncık İtfaiye Grup Amirliğinden 6 tonluk arazöz ve 2 personel ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığından 1 pickup ve 4 personel katılıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü de 1 vidanjör, 1 su tankeri ve 6 personelle yangınla mücadeleye destek veriyor.