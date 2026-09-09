Bozyazı’daki yangın söndürüldü Sabaha kadar alevlerle savaştılar
Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri de 8 araç ve 22 personelle çalışmalara destek veriyor. Bozyazı’nın Tekeli bölgesinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçrama riskine karşı takviye ekipler de sevk edildi.