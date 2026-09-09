Yok böyle bir şans yahu! Kadıköy'e kötü haber tez ulaştı yine...

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Fenerbahçe'nin yarın akşam Chobani'de ağırlayacağı AS Roma'nın yıldızı Pellegrini iyileşti... Büyük ihtimalle bugün İstanbul'a gelecek İtalyan ekibinin geniş kadrosunda yer alacak.
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Fenerbahçe'nin yarın akşam Chobani'de ağırlayacağı AS Roma'nın yıldızı Pellegrini iyileşti... Büyük ihtimalle bugün İstanbul'a gelecek İtalyan ekibinin geniş kadrosunda yer alacak.
İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, kritik mücadele öncesi hücum hattındaki en önemli kozlarından birine kavuştu.
Pellegrini, sezona başlangıcını olumsuz etkileyen sağ uyluk kasındaki sakatlığı kesin olarak geride bıraktı. Yaklaşık bir haftadır takımla antrenmanlara katılan ve çalışma yükünü kademeli olarak artıran tecrübeli orta saha, fiziksel olarak tamamen hazır hale geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sakatlık sürecini tamamlayan Pellegrini'nin bugün İstanbul'a gelecek kafileye dahil edilmesi ve Fenerbahçe maçının geniş kadrosunda yer alması hedefleniyor. Hücum hattında hatlar arasında oynayabilme ve farklı rolleri üstlenebilme yeteneğiyle öne çıkan Pellegrini'nin dönüşü, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin elini rahatlattı.
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