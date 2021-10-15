Husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

Saat 19.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1367 sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan M.T. ile Şahin Arıkan, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Göğsünden ve sırtından defalarca yaralandı

İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu M.T., yanında bulunan bıçakla çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Arıkan'ı önce göğsünden, daha sonra da defalarca sırtından yaraladı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Arıkan çok sayıda aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Arıkan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.T.'yı kısa sürede üzerinde bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan M.T., sorgulanmak üzere Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.