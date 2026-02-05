  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın yediği haltlar iddianamede! Casusluk ihanetinden eski CIA çalışanı çıktı Vali Gül, megakentin emniyet verilerini açıkladı! Bazı suçlarda oran yüzde 70 düştü: İstanbul’da suça izin yok! Türkiye’nin girişimleri ile ortak yol bulabilecekler mi? MSB: Suriye'deki entegrasyonu takipteyiz Aylar sonra gün yüzüne çıktı! Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Savcı 5 CHP’li belediye başkanının tutukluluğunun devamını istedi Türkiye ve Libya arasında tarihi eşik! 2026'da ekonomik işbirliğinin önünde hiçbir sınır kalmayacak Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem Husumetlisine ateş açtı, başkasını vurdu
Gündem

Husumetlisine ateş açtı, başkasını vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Husumetlisine ateş açtı, başkasını vurdu

Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan şahıs, araç içindeki başka bir kişiyi yaraladı.

31 Ocak’ta İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde yaşanan olayda M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye (27) isabet ederek yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan M.Ö., olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23