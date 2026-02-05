Husumetlisine ateş açtı, başkasını vurdu
Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan şahıs, araç içindeki başka bir kişiyi yaraladı.
31 Ocak’ta İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde yaşanan olayda M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye (27) isabet ederek yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan M.Ö., olaydan sonra kaçtı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.