Deprem bölgesine 79,4 milyar liralık dev yatırım! Bakan Uraloğlu ulaştırma ve haberleşmedeki son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Malatya'ya geldi. Uraloğlu, Karayolları 81'inci Şube Şefliği’nde toplu açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu'na açılış sırasında Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Malatya'ya yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kara, hava ve demir yolu ulaşım ağları ile ilgili önemli yatırımlara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Malatya’mız, kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda. Karadeniz limanları ile kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran stratejik bir konumda yer almakta. Bu nedenle Malatya’nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. 2002 yılından bu yana da Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu; 36 kilometreden 475 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışımlı yolu yokken, 363 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Tohma Köprüsü ile Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünü tesis ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağladık. Uluslararası Yol Federasyonu’nun Yol Başarı Ödülleri kapsamında Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje ödülünü verdiği Fırat Nehrimizin üzerindeki gerdanlığımız Kömürhan Köprüsü’nü inşa ettik. Böylece doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktasını tesis ederek Doğu Anadolu'yu; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdik. Ve bugün Malatya’ya; Malatya Şube Şefliği yeni yerleşkesi, Havaalanı Kavşağı ve İkizce TOKİ İmar ve Bağlantı Yolları ile K3 Farklı Seviyeli Kavşağı olmak üzere 3 büyük müjdeyle geldik” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, “İlk olarak, 1960'lı yıllardan bu yana hizmet sunan 81'inci Malatya Şube Şefliği yerleşkesini, kentin hızla genişlemesi nedeniyle yerleşim alanı içerisinde kalması ve deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi üzerine daha güvenli ve uygun bir noktaya taşıdık. 43 bin 395 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz yeni yerleşke ile Malatya Şube Şefliği, sorumluluğunda bulunan 900 kilometre yol ağında bakım-onarım, trafik hizmetleri, kar ve buz mücadelesi, peyzaj ve temizlik çalışmalarını daha etkin ve verimli şekilde sürdüreceğiz. Mevcut şube yerimizi de şehrimize kazandırıyoruz. İkinci olarak, bildiğiniz üzere depremler sonrasında İkizce deprem konutları bölgesinde toplam 45,4 kilometre uzunluğunda imar ve bağlantı yollarını, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik altyapılarını eş zamanlı olarak yapmaya başladık. Yapılan yolları D-300 Devlet Yolu’na güvenli bağlamak için iki adet hemzemin kavşak ile bir adet farklı seviyeli kavşak projelendirdik” dedi.

‘TAŞIMACILIKTA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SÜRE VE MALİYET AVANTAJI ELDE EDECEĞİZ’

Uraloğlu, Malatya Havalimanı 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceklerini söyledi. Bu proje ile havalimanının 2,5 milyon yolcu kapasiteli modern terminaliyle afet sonrası lojistik merkez işlevi de görecek şekilde tasarlandığını ve inşaat çalışmaları hızla ilerlediğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “2005 ve 2009 yılları arasında Malatya Havalimanı mevcut terminal binasının hizmet seviyesini daha da arttırması adına aks ilaveleri yaparak mevcut kapasiteyi 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine yükseltmiştik. Ama Malatya’da hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasını da başlattık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. Bu proje, 2,5 milyon yolcu kapasiteli modern terminaliyle afet sonrası lojistik merkez işlevi de görecek şekilde tasarlandı ve inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. İnşallah, çalışmalarımızı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Malatya’nın demir yolu ağını da geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB Yazlak iltisak hattı işini bitirdik. Depremden etkilenen Malatya-Gölbaşı-Pazarcık-Narlı-Nurdağı hatlarında kapsamlı onarım ve güçlendirme çalışmaları yaptık. 2025 yılı Eylül ayında altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığına tekrar başladık. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon yatırımlarını da kararlılıkla sürdürüyoruz. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edeceğiz. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği daha da artacak” ifadelerini kullandı.

‘DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN SAHADA OLDUK VE ÇALIŞTIK’

Uraloğlu, depremde yaşamını yitirenleri saygı ile andığını ifade ederek, acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Yaraların sarılması anlamında depremin ilk anından itibaren canla başla çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Uraloğlu, “Sözlerime öncelikle ülkemizin yaşadığı en acı günlerden biri olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat depremlerinin 3'üncü seneyi devriyesine saatler kalmışken ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızı dua ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Üzerinden 3 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Malatya’mız da depremin en ağır darbeyi vurduğu illerimizden biri olmuştur. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin ilk dakikasından bu yana yanınızdaydık, bugün de var gücümüzle yaralarınızı sarmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle yarınlarımızda da sizlerle ve Malatya’mızla birlikte olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de depremin ilk anından itibaren depremin izlerini silmek için sahada olduk ve çalıştık. Aynı şekilde çalışmaya bugün de devam ediyoruz. Deprem bölgesinde hasar gören kara yolu ve demir yolları ağımızı hızla onardık ve güçlendirdik, havalimanlarımızı ayağa kaldırdık, haberleşme altyapımızı daha da güçlü hale getirdik. Bugüne kadar deprem bölgesindeki illerimize 79,4 milyar lira harcama gerçekleştirdik” dedi. (DHA)