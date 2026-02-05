Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Nissen, takviye edici gıda sektöründeki denetim eksikliğine dikkat çekerek, "Pek çok tüketici, sağlıklı bir diyetin yerini alabileceği düşüncesiyle bu haplara yöneldi. Fakat veriler, bu ürünlerin büyük bir kısmının sadece 'pahalı bir idrar' üretmekten öteye geçmediğini kanıtladı" şeklinde konuştu. OKSİDASYON TEHLİKESİ University of Auckland bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Wayne Cutfield, piyasadaki balık yağı ürünlerinin kalitesine dair endüstriyi sarsan bir rapor sundu.