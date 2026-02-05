  • İSTANBUL
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Balık yağı takviyesi konusunda araştırmalar bir bir ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Balık yağı takviyesi son derece popüler. Balık yağının kullanımının artması akıllara şu soruyu getiriyor. Balık yağı gerçekten faydalı mı? Yoksa balık yağı abartılıyor mu? Detaylar haberimizde...

#2
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Milyar dolarlık takviye edici gıda sektörünün lokomotifi olan balık yağları, son klinik araştırmalarla birlikte tartışmaya açıldı. Uzmanlar, Omega-3 takviyelerinin kalp sağlığı üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar etkili olmadığı tespit edildi.

#3
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Dünya genelinde milyonlarca insanın "kalp dostu" diyerek her gün tükettiği balık yağı kapsülleri, bilim dünyasını ikiye böldü.

#4
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Uzun yıllar boyunca damar sertliğini önlediği ve beyin fonksiyonlarını geliştirdiği öne sürülen bu takviyelerin, gerçekte ne kadar etkili olduğu modern klinik deneylerle mercek altına alındı.

#5
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Cochrane Kütüphanesi tarafından yayımlanan ve 112 binden fazla katılımcıyı kapsayan geniş çaplı bir analiz, Omega-3 takviyelerinin kalp krizi veya inme riskini azaltmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığını ortaya koydu.

#6
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Araştırma sonuçları, kapsül formundaki yağların besin yoluyla alınan taze balığın yerini tutmadığını belgeledi.

#7
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. JoAnn Manson, yürüttüğü VITAL araştırması sonucunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manson, "Genel popülasyon için balık yağı takviyelerinin kalp damar hastalıklarını önlemede net bir fayda sağlamadığını gözlemledik. Ancak belirli risk grupları ve yüksek trigliserit seviyelerine sahip bireyler için durum farklılık gösterebilir" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Cleveland Clinic Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Steven Nissen ise konuya daha sert bir yaklaşım sergiledi.

#9
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Nissen, takviye edici gıda sektöründeki denetim eksikliğine dikkat çekerek, "Pek çok tüketici, sağlıklı bir diyetin yerini alabileceği düşüncesiyle bu haplara yöneldi. Fakat veriler, bu ürünlerin büyük bir kısmının sadece 'pahalı bir idrar' üretmekten öteye geçmediğini kanıtladı" şeklinde konuştu. OKSİDASYON TEHLİKESİ University of Auckland bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Wayne Cutfield, piyasadaki balık yağı ürünlerinin kalitesine dair endüstriyi sarsan bir rapor sundu.

#10
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Cutfield, raf ömrü uzun olan pek çok kapsülün aslında oksitlendiğini, yani bozulmuş olduğunu saptadı.

#11
Foto - Bir bir araştırma sonuçları ortaya çıktı: Balık yağı faydalı mı değil mi?

Profesör, "Oksitlenmiş yağların tüketilmesi, vücutta fayda yerine inflamasyonu tetikleme riski taşıyabilir" değerlendirmesini yaptı.

