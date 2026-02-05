Nijerya'da Müslüman köyler ateşe verildi Müslümanlar kurşuna dizildi!

Nijerya'nın orta kesimindeki Kwara eyaletinde bu hafta başlarında iki köye düzenlenen silahlı saldırıların ardından en az 75 cesedin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik yetkilileri ve kabine üyeleriyle birlikte Kaiama Yerel Yönetim Bölgesi'ni ziyaret eden Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, Woro ve Nuku topluluklarında 75 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Kurbanları "yerel Müslümanlar" olarak tanımlayan Vali, bu kişilerin "garip bir öğreti" olarak adlandırdığı şeyi vaaz eden aşırıcılara boyun eğmeyi reddettikleri için saldırıya uğradıklarını belirtti.

Yerel kaynaklara göre, silahlı kişiler motosikletlerle iki bölgeye gelerek, sakinlere ayrım gözetmeksizin ateş açtı ve bazı evleri de yakarak büyük bir yıkıma yol açtı.

Valiye olay yerinde yaptığı inceleme gezisinde eşlik eden üst düzey bir askeri yetkili, arama kurtarma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, saldırılardan Boko Haram örgütünün sorumlu olduğunu aktardı ve Kaiama Yerel Yönetim Bölgesi'ne bir ordu taburunun konuşlandırılması emrini verdi.

Nijerya liderinin açıklamasına göre, yeni askeri komuta, "barbar teröristleri durdurmak ve savunmasız toplulukları korumak" amacıyla "Savannah Kalkanı Operasyonu"na öncülük edecek.